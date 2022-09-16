В Калифорнии столкнулись два самолета: погибли трое, не считая собаки (фото, видео)

Авиационный эксперт Макс Траскотт отметил, что двухмоторный самолет Cessna в последнее мгновение повернул вправо, пытаясь избежать аварии, но опоздал на несколько секунд. Другой же летел слишком быстро.

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Национальный совет по транспортной безопасности США (NTSB) обнародовал подробности столкновения двух самолетов, которое произошло в прошлом месяце недалеко от муниципального аэропорта Уотсонвилл в штате Калифорния. Об этом сообщает Newsweek.

В результате столкновения двух легкомоторных самолетов Cessna погибли три человека и собака. Пилот Карл Круппа и еще один пассажир с собакой находились в одном из них, на борту другого был один пилот.

[ + – ] Столкновение самолетов в воздухе.

Имеющиеся записи свидетельствуют о том, что перед столкновением пилоты переговаривались друг с другом. Один из них предупреждал, что тот приближается к нему слишком быстро.

[ + – ] Столкновение в воздухе унесло жизни трех человек и собаки.

В отчете NTSB отмечается, что в результате столкновения оба частных самолета потерпели крушение.

[ + – ] Место крушения самолета в Калифорнии.

Авиационный эксперт Макс Траскотт проанализировал отчет о столкновении и отметил, что двухмоторный самолет в последние мгновения повернул вправо, пытаясь избежать аварии, но на несколько секунд опоздал. Другой же летел на слишком большой скорости.

[ + – ] Кадры падения самолета, свидетельства очевидцев.

Свидетели рассказали, что слышали, как пилоты общались на частоте CTAF, другие же наблюдали само столкновение.

Напомним, что во Флориде пассажирский "Боинг" едва не столкнулся с Cessna, самолеты пролетели в метрах друг от друга. Пилот легкомоторного борта уклонился в сторону, благодаря такому маневру удалось избежать катастрофы.

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