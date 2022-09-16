Лодка семьи из четырех человек наткнулась на спящего кита и затонула в Атлантике (фото)

То, что это был кит, 33-летний британец понял по клочку темно-серой кожи с розовой жирной мякотью. Он пытался заткнуть пробоину, но это не помогло.

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Британец вместе с семьей едва не утонул после того, как их лодка, направлявшаяся с Азорских островов в Великобританию, налетела на спящего кита. Об этом сообщает The Mirror.

33-летний Зак Смолл, его 29-летняя жена Кимберли Пеллетье Жирар, восьмилетняя дочь Ануа и пятилетняя Уиллоу плыли в Атлантическом океане. Ночью мужчина услышал звук столкновения и заметил, что пол заливает вода. Он пытался заткнуть пробоину попавшимися под руки предметами, но это не помогло — вода все прибывала.

То, что лодка наткнулась именно на кита, он понял по деревянному обломку, на котором был клочок темно-серой кожи с розовой жирной мякотью.

[ + – ] Лодка "Сатори".

Мужчина включил радиомаяк и подал сигнал бедствия, в надежде, что проплывающие мимо корабли придут на помощь. "В чрезвычайных ситуациях не остается времени на панику, приходится что-то делать", — говорил он впоследствии.

Спасаясь с тонущего судна, семья пересела в надувную лодку с веслами. После нескольких часов плавания в непроглядной темноте утопающих спас нефтяной танкер Golar Seal. Танкеру в дальнейшем пришлось даже изменить свой маршрут, чтобы высадить выживших в кораблекрушении в порту английского Фалмута.

[ + – ] Лодка "Сатори".

Небольшую лодку под названием "Сатори" житель британских островов приобрел в ноябре 2021 года. На протяжении восьми месяцев он ремонтировал ее в Португалии и затем с семьей отправился в путешествие.

Когда лодка наткнулась на кита, семья британца находилась в море уже около двух месяцев.

[ + – ] Жители Великобритании после спасения.

С лодкой утонуло и все их имущество. По словам Зака, строителя и моряка из Бирмингема, на борт они погрузили все, что у них было, — все финансовые ресурсы, физическое имущество, утонул и сертификат о смерти бывшей жены с ее прахом.

"Я хотел показать детям мир. Это был наш дом, наша жизнь и мечта", — вспоминал мужчина.

[ + – ] Выжившие в кораблекрушении британцы.

"Когда нас спасли, а лодка полностью ушла под воду, я хорошо осознал, насколько хрупка жизнь", — сказал незадачливый мореплаватель.

"Я знал, что лодки иногда натыкаются на китов. Но ведь большинство людей, которые оказывались в подобных ситуациях, не трубят об этом на каждом шагу и не рассказывают своих историй", — пояснил мореплаватель.

Напомним, что житель Бразилии выжил в океане без еды и воды в течение 11 дней, хотя не умел плавать. Ромуальдо Маседо спасла морозильная камера, в которую он пересел, когда лодка начала тонуть.

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