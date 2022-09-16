Човен сім'ї з чотирьох людей натрапив на сплячого кита й затонув в Атлантиці (фото)

Те, що це був кит, 33-річний британець зрозумів за шматком темно-сірої шкіри з рожевою жирною м'якоттю. Він намагався заткнути пробоїну, але це не допомогло.

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Британець разом із сім'єю ледь не потонув після того, як їхній човен, що прямував з Азорських островів до Великобританії, налетів на сплячого кита. Про це повідомляє The Mirror.

33-річний Зак Смолл, його 29-річна дружина Кімберлі Пеллетье Жірар, восьмирічна донька Ануа та п'ятирічна Уіллоу пливли в Атлантичному океані. Вночі чоловік почув звук зіткнення та помітив, що підлога заливає вода. Він намагався заткнути пробоїну предметами, що трапилися під руки, але це не допомогло — вода все прибувала.

Те, що човен натрапив саме на кита, він зрозумів по дерев'яному уламку, на якому був клаптик темно-сірої шкіри з рожевою жирною м'якоттю.

[ + – ] Човен "Саторі".

Чоловік увімкнув радіомаяк і подав сигнал лиха, сподіваючись, що кораблі, які пропливають повз, прийдуть на допомогу. "У надзвичайних ситуаціях не залишається часу на паніку, доводиться щось робити", — говорив він згодом.

Рятуючись із судна, що тоне, сім'я пересіла в надувний човен із веслами. Після кількох годин плавання в непроглядній темряві людей, які ледь не потонули, врятував нафтовий танкер Golar Seal . Танкеру надалі довелося навіть змінити свій маршрут, щоб висадити сім'ю, що вижила в аварії корабля, в порту англійського Фалмута.

[ + – ] Човен "Саторі"

Невеликий човен під назвою "Саторі" мешканець британських островів придбав у листопаді 2021 року. Протягом восьми місяців він ремонтував його в Португалії і потім із сім'єю вирушив у подорож.

Коли човен натрапив на кита, сім'я британця перебувала в морі вже близько двох місяців.

[ + – ] Мешканці Великої Британії після порятунку

Із човном потонуло і все їхнє майно. За словами Зака, будівельника та моряка з Бірмінгема, на борт вони завантажили все, що в них було, — усі фінансові ресурси, фізичне майно, потонув і сертифікат про смерть колишньої дружини з її прахом.

"Я хотів показати дітям світ. Це був наш дім, наше життя та мрія", — згадував чоловік.

[ + – ] Британці, які вижили в аварії корабля

"Коли нас врятували, а човен повністю пішов під воду, я добре усвідомив, наскільки тендітне життя", — сказав невдалий мореплавець.

"Я знав, що човни іноді натикаються на китів. Але ж більшість людей, які опинялися в подібних ситуаціях, не говорять про це на кожному кроці та не розповідають свої історії", — пояснив мореплавець.

Нагадаємо, що мешканець Бразилії вижив в океані без їжі та води протягом 11 днів, хоча не вмів плавати. Ромуальдо Маседо врятувала морозильна камера, в яку він пересів, коли човен почав тонути.

Раніше Фокус повідомляв, що акула маку, яка вважається найшвидшою акулою у світі, застрибнула в човен і розлякала рибалок. На знятому відео велика особина вистрибує високо з води та приземляється на палубі рибальської шхуни.