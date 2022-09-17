На вилле российского пропагандиста Киселева в Крыму подожгли машины (фото)
Поджигатель пришел к дому телеведущего в Коктебеле в маске и бахилах. Пожжигателя уже разыскивают.
Во временно оккупированном Крыму разыскивают неизвестного мужчину, который ночью поджег автомобили у дома известного российского телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак на своем Telegram-канале.
Инцидент произошел сегодня, около двух часов ночи. Неизвестный мужчина в бахилах и медицинской маске зашел на территорию дома пропагандиста Дмитрия Киселева на улице Айвазовского в Коктебеле и сжег два легковых автомобиля.
По другим данным – сгорели автомобиль и гольф-кар, припаркованные у дома генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Сейчас местная полиция разыскивает поджигателя, просматривает видео с камер наблюдения. Расследование решили начать с местных аптек, где неизвестны мог приобрести медицинскую маску и бахилы.
Напомним, о своей вилле в Коктебеле Киселев неоднократно рассказывал. В 2006 году он сообщил, что затеял грандиозное строительство и даже "взял кредит на 10 лет".
В 2017 году даже приглашал на виллу Cock T’est Belle II журналистов и давал им интервью.
Про роскошный дом на склоне горы известно немного. Он отделан деревом, обошелся Киселеву в минимум 200 миллионов рублей и с террас его открывается шикарный вид на "залив, заповедник Карадаг и Коктебель одновременно".
Строительство виллы сопровождалось скандалом, архитектор Владимир Мазурин через суд добивался от пропагандиста оплаты своего труда – 2,5 миллионов рублей. В ответ Киселев подал на него в суд. Но долг все же выплатил.
Напомним, в апреле 2022 года виллу другого известного российского пропагандиста, Владимира Соловьева, на озере Комо в Италии, арестовали местные власти, а неизвестные, пробравшись на территорию, окрасили воду в бассейне в алый цвет.