На віллі російського пропагандиста Кисельова у Криму підпалили машини (фото)

Палій прийшов до будинку телеведучого в Коктебелі в масці та бахілах. Підпалювача вже розшукують.

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У тимчасово окупованому Криму розшукують невідомого чоловіка, який уночі підпалив автомобілі біля будинку відомого російського телеведучого Дмитра Кисельова. Про це повідомляє журналістка Ксенія Собчак на своєму Telegram-каналі.

Інцидент стався сьогодні, близько другої години ночі. Невідомий чоловік у бахілах та медичній масці зайшов на територію будинку пропагандиста Дмитра Кисельова на вулиці Айвазовського в Коктебелі і спалив два легкові автомобілі.

[ + – ] Машини, що згоріли біля будинку Кисельова в Коктебелі. Фото: Соцсети

За іншими даними — згоріли автомобіль і гольф-кар, припарковані біля будинку генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитра Кисельова.

Наразі місцева поліція розшукує палія, переглядає відео з камер спостереження. Розслідування вирішили розпочати з місцевих аптек, де невідомі могли придбати медичну маску та бахіли.

Нагадаємо, про свою віллу в Коктебелі Кисельов неодноразово розповідав. 2006 року він повідомив, що затіяв грандіозне будівництво і навіть "взяв кредит на 10 років".

[ + – ] Вілла Дмитра Кисельова у Коктебелі Фото: Скриншот

У 2017 році навіть запрошував на віллу Cock T'est Belle II журналістів та давав їм інтерв'ю.

Про розкішний будинок на схилі гори відомо небагато. Він оброблений деревом і обійшовся Кисельову мінімум 200 мільйонів рублів і з його терас відкривається шикарний вид на "затоку, заповідник Карадаг і Коктебель одночасно".

Будівництво вілли супроводжувалося скандалом, архітектор Володимир Мазурін через суд вимагав від пропагандиста оплати своєї праці – 2,5 мільйона рублів. У відповідь Кисельов подав на нього до суду. Але борг все ж таки виплатив.

Нагадаємо, у квітні 2022 року віллу іншого відомого російського пропагандиста, Володимира Соловйова, на озері Комо в Італії, заарештувала місцева влада, а невідомі, пробравшись на територію, пофарбували воду в басейні в червоний колір.