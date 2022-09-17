Столице Казахстана вернули название Астана

C 2019 года столица Казахстана носила название в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

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Столица Казахстана снова будет называться Астана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже подписал закон о внесении поправок в Конституцию. Об этом говорится в публикации на его официальном сайте от 17 сентября.

Согласно изменениям, столица страны снова будет называться Астана. А президент сможет избираться лишь один раз на семилетний срок.

Впрочем, это далеко не первое переименование столицы Казахстана, ее даже можно назвать рекордсменом по переименованиям.

Город был основан в 1830 году и тогда назывался Акмолинск. В 1961 году его переименовали в Целиноград, в 1992 году — в Акмолу (в переводе с казахского – "Белая святыня").

В декабре 1997 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу, и весной 1998 года ее переименовали в Астану, что в переводе с казахского языка значит – "столица".

В марте 2019 года Астану предложил переименовать в честь первого президента сам Токаев в своей инаугурационной речи.

При этом жителям столицы разрешили не менять документы. Теперь Нур-Султан снова станет Астаной.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина за более, чем два года, с начала пандемии коронавируса.

Примечательно, что Си Цзиньпин решил встретиться с Токаевым лично перед саммитом ШОС, который стартовал в Самарканде. Известно, что лидеры двух этих стран общались на китайском языке.