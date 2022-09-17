Столиці Казахстану повернули назву Астана

З 2019 року столиця Казахстану мала назву на честь першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

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Столиця Казахстану знову називатиметься Астана. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв уже підписав закон про внесення поправок до Конституції. Про це йдеться у публікації на його офіційному сайті від 17 вересня.

Згідно зі змінами, столиця країни знову називатиметься Астана. А президент зможе обиратись лише один раз на семирічний термін.

Втім, це далеко не перше перейменування столиці Казахстану, її навіть можна назвати рекордсменом із перейменування.

Місто було засноване в 1830 році і тоді називалося Акмолнськ. 1961 року його перейменували на Целіноград, 1992 року — на Акмолу (у перекладі з казахської — "Біла святиня").

У грудні 1997 року перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв переніс столицю з Алма-Ати до Акмоли, і навесні 1998 року її перейменували на Астану, що у перекладі з казахської мови означає — "столиця".

У березні 2019 року Астану запропонував перейменувати на честь першого президента сам Токаєв у своїй інавгураційній промові.

При цьому мешканцям столиці дозволили не міняти документи. Тепер Нур-Султан знову стане Астаною.

Нагадаємо, раніше голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Це перша закордонна поїздка Сі Цзіньпіна за понад два роки з початку пандемії коронавірусу.

Цікаво, що Сі Цзіньпін вирішив зустрітися з Токаєвим особисто перед самітом ШОС, який стартував у Самарканді. Відомо, що лідери цих двох країн спілкувалися китайською мовою.