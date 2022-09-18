Дорогое пиво и никаких масок: в Мюнхене впервые с начала пандемии начался Октоберфест-2022 (фото)

Впервые, после перерыва в 2 года, в столице Баварии открылся знаменитый пивной праздник. Посетителям не нужно соблюдать никаких ограничений, связанных с COVID-19. Но цены посетителей не порадуют.

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2 года в столице Баварии, Германия, не проходил знаменитый праздник пива – Октоберфест. Это было связано с пандемией COVID-19. Но в субботу, 17 сентября, состоялось открытие этого ежегодного символичного для Мюнхена события, пишет DW.

Во время 187-го Октоберфеста все посетители не должны носить маски и соблюдать дистанцию. Но эксперты призвали все же всем любителям пива проявлять осторожность.

Хотя этого пивного праздника ждали многие жители Германии и туристы, все же в местной полиции отметили, что в первый день большого наплыва людей не было. То есть он был, но это количество меньше, чем всегда во время открытия. Скорее всего это связано было с дождливой и холодной погодой в Мюнхене.

[ + – ] Хотя этого пивного праздника ждали многие жители Германии и туристы, все же в местной полиции отметили, что в первый день большого наплыва людей не было. То есть он был, но это количество меньше, чем всегда во время открытия Фото: Twitter

Стоит заметить, что на посещаемость пивного фестиваля Октоберфест-2022 могут повлиять и высокие цены. Например, литровая кружка пива теперь стоит на 16% дороже, чем 2 года назад: от 12,60 до 13,18 евро.

[ + – ] Кружка пива на Октоберфесте в Мюнхене обойдется примерно в 13 евро

До пандемии коронавируса на каждом Октоберфесте посетители тратили в среднем 1 млрд евро. Но за эти деньги они покупали не только пиво и сосиски. В эту сумму входят также проживание в отелях, билеты на общественный транспорт и такси, покупка сувениров и траты на другие развлечения.

"Октоберфест — это самый значительный народный праздник в мире, и он продлится до 3 октября", — говорит премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

[ + – ] Премьер-министр Баварии Маркус Зедер (второй слева) на отккрытии Октоберфес-2022

Как уже писал Фокус, в прошлом году в Мюнхене начался альтернативный Октоберфест. Пивной фестиваль Wirtshauswiesn также открылся в эти дни и длился до 3 октября. Но в нем принимали участие около 50 местных ресторанов.

Как уже писал Фокус, в 2019 году на Октоберфесте можно было купить кружку пива по цене от 10,80 до 11,80 евро.

Фокус также писал о том, что согласно сообщению ВОЗ, мир близок к завершению пандемии COVID-19. Но в будущем возможны новые вспышки, которые могут вызвать различные подвиды штамма Омикрон.