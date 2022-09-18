Дороге пиво та жодних масок: у Мюнхені вперше з початку пандемії розпочався Октоберфест-2022 (фото)

Уперше, після перерви у 2 роки, в столиці Баварії відкрилося знамените пивне свято. Відвідувачам не потрібно дотримуватись жодних обмежень, пов'язаних із COVID-19. Але ціни відвідувачів не потішать.

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2 роки в столиці Баварії, що в Німеччині, не відбувалося знамените свято пива — Октоберфест. Це було через пандемію COVID-19. Але в суботу, 17 вересня, відбулося відкриття цієї щорічної символічної для Мюнхена події, пише DW.

Під час 187-го Октоберфесту всі відвідувачі не повинні носити маски та дотримуватись дистанції. Але експерти закликали все ж таки всім любителям пива виявляти обережність.

Хоча цього пивного свята чекали багато жителів Німеччини й туристів, усе ж у місцевій поліції зазначили, що в перший день великого напливу людей не було. Тобто він був, але ця кількість менша, ніж завжди під час відкриття. Швидше за все, це пов'язано з дощовою та холодною погодою в Мюнхені.

[ + – ] Хоча цього пивного свята чекали багато жителів Німеччини й туристів, усе ж у місцевій поліції зазначили, що в перший день великого напливу людей не було. Тобто він був, але ця кількість менша, ніж завжди під час відкриття. Фото: Twitter

Варто зауважити, що відвідуваність пивного фестивалю Октоберфест-2022 може вплинути й на високі ціни. Наприклад, літровий кухоль пива тепер коштує на 16% дорожче, ніж 2 роки тому: від 12,60 до 13,18 євро.

[ + – ] Кухоль пива на Октоберфесті в Мюнхені коштуватиме приблизно 13 євро

До пандемії коронавірусу на кожному Октоберфесті відвідувачі витрачали в середньому 1 млрд євро. Але за ці гроші вони купували не лише пиво та сосиски. У цю суму входять також проживання в готелях, квитки на громадський транспорт і таксі, купівлю сувенірів і витрати на інші розваги.

"Октоберфест — це найзначніше народне свято у світі, і воно триватиме до 3 жовтня", — каже прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

[ + – ] Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (другий зліва) на відкритті Октоберфес-2022

Як уже писав Фокус, торік у Мюнхені розпочався альтернативний Октоберфест. Пивний фестиваль Wirtshauswiesn також відкрився цими днями й тривав до 3 жовтня. Але в ньому брали участь близько 50 місцевих ресторанів.

Як уже писав Фокус, у 2019 році на Октоберфесті можна було купити кухоль пива за ціною від 10,80 до 11,80 євро.

Фокус також писав про те, що згідно з повідомленням ВООЗ, світ близький до завершення пандемії COVID-19. Але в майбутньому можливі нові спалахи, які можуть спричинити різні підвиди штаму Омікрон.