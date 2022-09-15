"Час бігти": у ВООЗ оцінили небезпеку пандемії коронавірусу

У всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що в майбутньому можливі нові спалахи інфекцій, які можуть спричинити різні підвиди штаму Омікрон.

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Світ наближається до завершення пандемії COVID-19. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус, пише Reuters.

За його словами, людство ще не дійшло до кінця пандемії, але воно вже близьке. Повідомляється, що це була найоптимістичніша оцінка з боку ВООЗ з 2020 року. Однак Гебреєсус закликав усі країни не забувати про пильність. Боротьбу з COVID-19 він порівняв із марафонським забігом.

"Зараз настав час бігти старанніше і переконатися, що ми перетинаємо межу і пожинаємо плоди всієї нашої важкої роботи", — сказав голова ВООЗ.

Також Гебрейєсус закликав прищепити 100% людей з груп ризику, а також проаналізувати політику щодо COVID-19 та інших вірусів. Так, на думку ВООЗ, держави мають підтримувати достатні запаси медичного обладнання та мати достатній штат медпрацівників.

Старший епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керхове заявила, що у майбутньому можливі нові хвилі інфекцій. Вони можуть бути викликані підвидами штаму Омікрон або іншими варіантами коронавірусу, які зараз викликають у медиків занепокоєння.

В організації також заявили, що наступна нарада експертів ВООЗ, на якій ухвалять рішення про те, чи є пандемія надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, має відбутися у жовтні 2022 року.

Раніше Фокус писав, що ВООЗ прогнозує різкий стрибок хворих на коронавірус вже скоро. Гендиректор ВООЗ заявив, що війна в Україні збільшила ризики поширення не лише коронавірусу, а й інших хвороб. Серед них поліомієліт, на який часто хворіють діти.

Ще нагадаємо, що у США дозволили використовувати проти COVID-19 нові комбіновані вакцини від Pfizer та Moderna. Це перший випадок, коли оновлені вакцини проти коронавірусу отримали дозвіл на екстрене застосування у США.