Нестача кисню: ВООЗ прогнозує різкий стрибок хворих на коронавірус вже скоро

Гендиректор ВООЗ заявив, що війна в Україні збільшила ризики поширення не лише коронавірусу, а й інших хвороб. Серед них поліомієліт, на який часто хворіють діти.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) очікують, що в Україні до жовтня розпочнеться пік захворюваності на коронавірус. Так це призведе до того, що лікарні будуть близькі до межі своєї місткості. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Reuters.

"Зараз ми спостерігаємо зростання кількості випадків COVID-19 в Україні", — заявив Гебрейєсус на конференції Європейського регіонального комітету ВООЗ у Тель-Авіві.

За його словами, прогнозується серйозна нестача кисню для хворих, оскільки головні джерела постачання знаходяться в окупованих частинах країни. Більше того, кисень необхідний пацієнтам з іншими захворюваннями.

Також у матеріалі сказано, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну дуже вплинуло на сферу охорони здоров'я у країні. Так, ВООЗ підтвердила понад 500 атак на медичну інфраструктуру, внаслідок яких загинуло близько 100 осіб. Гебрейєсус також сказав, що війна може збільшити поширення поліомієліту.

"Ми також глибоко стурбовані можливістю міжнародного поширення поліомієліту через прогалини в охопленні імунізацією та масових переміщень населення, пов'язаних з війною", — сказав він.

Журналісти пишуть, що в Україні спостерігається низьке охоплення вакцинацією як від COVID, так і поліомієліту. Це інфекційне захворювання, яке вражає найчастіше дітей.

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Ще повідомлялося, що Moderna подає до суду на Pfizer та BioNTech. У компанії стверджують, що її конкуренти вкрали розробки мРНК-вакцин проти коронавірусу.