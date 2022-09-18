Самолет ВМС США столкнулся с птицей и упал на дом: появилось новое видео

Люди, которые находились на борту, сумели катапультироваться до крушения. Однако парашют одного из них зацепился за линии электропередач. Поврежденный дом восстанавливали несколько недель.

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В США обнародовали новую видеозапись инцидента, во время которого самолет американских ВМФ, выполнявший тренировочный полет в штате Техас, столкнулся с птицей и упал. При этом был поврежден по меньшей мере один дом. Об этом сообщает New York Post.

Случай произошел в прошлом году, на новом видео можно рассмотреть, как птица летит по направлению к T-45C Goshawk, который снизил высоту.

[ + – ] Самолет столкнулся с птицей. Новое видео чрезвычайной ситуации во время тренировочного полета в Техасе.

Самолет вылетел со вспомогательной военно-морской базы в Кингсвилле и должен был приземлиться на базе Форт-Уэрт. На записи слышны слова пилота о том, что произошла чрезвычайная ситуация, и он попытается долететь до взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем, перед аварией в Лейк-Уэрте, пилот уже сообщает диспетчеру, что добраться до места назначения ему не удастся.

Пилоту, курсанту и инструктору удалось катапультироваться до крушения. Однако парашют одного из них зацепился за линии электропередач.

Обошлось без серьезных повреждений. Ущерб здания после врезавшегося в него самолета устранили в течение нескольких недель.

Напомним, что в США пассажирский "Боинг" едва не столкнулся с легкомоторным Cessna, пилот которого уклонился и тем самым предотвратил, казалось бы, неизбежную катастрофу.

Ранее Фокус сообщал, что в небе над калифорнийским аэропортом столкнулись два самолета, в результате погибли трое, находившихся на борту, не считая собаки.