Літак ВМС США зіткнувся з птахом і впав додому: з'явилося нове відео

Люди, які перебували на борту, зуміли катапультуватися до краху. Однак парашут одного з них зачепився за лінію електропередач. Пошкоджений будинок відновлювали кілька тижнів.

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У США оприлюднили новий відеозапис інциденту, під час якого літак американських ВМФ, який виконував тренувальний політ у штаті Техас, зіткнувся з птахом і впав. При цьому було пошкоджено щонайменше один будинок. Про це повідомляє New York Post.

Випадок стався минулого року, на новому відео можна розглянути, як птах летить у напрямку до T-45C Goshawk, який знизив висоту.

[ + – ] Літак зіштовхнувся з птахом. Нове відео надзвичайної ситуації під час тренувального польоту в Техасі.

Літак вилетів із допоміжної військово-морської бази в Кінгсвіллі та мав приземлитися на базі Форт-Верт. На записі чути слова пілота про те, що сталася надзвичайна ситуація, і він спробує долетіти до злітно-посадкової смуги. Надалі, перед аварією в Лейк-Верті, пілот уже повідомляє диспетчеру, що дістатися місця призначення йому не вдасться.

Пілоту, курсанту й інструктору вдалося катапультуватися до краху. Однак парашут одного з них зачепився за лінію електропередач.

Обійшлося без серйозних ушкоджень. Збитки будівлі після літака, що врізався в нього, усунули протягом декількох тижнів.

Нагадаємо, що в США пасажирський "Боїнг" ледь не зіткнувся з легкомоторним Cessna, пілот якого ухилився і так завадив, здалося б, неминучій катастрофі.

Раніше Фокус повідомляв, що в небі над каліфорнійським аеропортом зіткнулися два літаки, в результаті загинули троє, які перебували на борту, не враховуючи собаку.