Вице-премьер РФ призвал россиян не бояться есть продукты из личинок мух

По мнению Дениса Мантурова, чтобы альтернативное мясо из личинок насекомых стало популярным в России, нужно "чуть-чуть поработать с ментальностью".

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Посетив в Сочи выставку Innofood, вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о том, что россиянам нужно менять отношение к альтернативному мясу и не бояться использовать продукты из личинок мух черной львинки.

"Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже", — сказал Мантуров.

[ + – ] Гостям выставки предлагали угоститься бургерами с котлетой из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы

На выставке, в частности, были представлены бургеры с котлетой из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы. Вице-премьер подчеркнул, что во время дегустации он не смог отличить продукты из альтернативного мяса от натурального. Он заявил, что помимо работы на изменением ментальности потребителей потребуется и государственная поддержка производителей таких продуктов.

При этом директор по стратегическому развитию одного из производителей растительного мяса компании "Эфко" Владислав Романцев сообщил, что к 2030 году рынок альтернативного мяса будет оцениваться в $200 млрд. Он уверен, что российские производители смогут рассчитывать на 20% этого рынка.

Напомним, в начале 2021 года компания McDonaldʼs решила изменить рецепт своих бургеров, добавив в фирменные блюда гамбургер с котлетами из искусственного мяса под названием "McPlant". В основе нового вегетарианского бургера – соевая котлета.