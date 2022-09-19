Віцепрем'єр РФ закликав росіян не боятися їсти продукти з личинок мух

На думку Дениса Мантурова, щоб альтернативне м'ясо з личинок комах стало популярним у Росії, потрібно "трохи попрацювати з ментальністю".

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Відвідавши у Сочі виставку Innofood, віцепрем'єр та міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров заявив про те, що росіянам потрібно змінювати ставлення до альтернативного м'яса та не боятися використовувати продукти з личинок мух чорної левини.

"Це справді здивування, коли у світі використовується білок із личинки чорної левини, і ми тут йдемо в ногу з часом. Напевно, треба трохи попрацювати з ментальністю всім нам тут присутнім, і чорна левина може "зайти". Але треба постаратися. Хоча, напевно, до всього людина адаптується, і до такого також", — сказав Мантуров.

[ + – ] Гостям виставки пропонували почастуватись бургерами з котлетою з рослинних білків з додаванням концентрату личинки мух чорної левини, овочів та аквафаби

На виставці, зокрема, було представлено бургери з котлетою з рослинних білків із додаванням концентрату личинки мух чорної левини, овочів та аквафаби. Віцепрем'єр наголосив, що під час дегустації він не зміг відрізнити продукти з альтернативного м'яса від натурального. Він заявив, що крім роботи на зміну ментальності споживачів буде потрібна і державна підтримка виробників таких продуктів.

При цьому директор із стратегічного розвитку одного з виробників рослинного м'яса компанії "Ефко" Владислав Романцев повідомив, що до 2030 року ринок альтернативного м'яса оцінюватиметься у $200 млрд. Він упевнений, що російські виробники зможуть розраховувати на 20% цього ринку.

Нагадаємо, на початку 2021 року компанія McDonald's вирішила змінити рецепт своїх бургерів, додавши до фірмових страв гамбургер з котлетами зі штучного м'яса під назвою "McPlant". В основі нового вегетаріанського бургера — соєва котлета.