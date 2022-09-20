"Как карибские похороны": пианист оправдал Трюдо за пение перед прощанием с Елизаветой II

Канадский музыкант Грегори Чарльз рассказал, что вместе с ним в лондонском отеле пели все представители канадской делегации, которые приехали попрощаться с королевой, и это было очень весело.

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Представитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо прокомментировал скандал вокруг видео, на котором глава канадского правительства поет песню группы Queen Bohemian Rhapsody в лондонском отеле за два дня до похорон королевы Елизаветы II. По его словам, видео является реальным, однако Трюдо присоединился к собранию канадской делегации, чтобы отдать дань уважения Ее величеству. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"После ужина в субботу премьер-министр присоединился к небольшому собранию с членами канадской делегации, которые собрались вместе, чтобы отдать дань уважения жизни и службе Ее Величества", — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь главы канадского парламента добавил, что Джастин Трюдо "принимал участие в различных мероприятиях", чтобы выразить уважение Елизавете II во время пребывания в Лондоне.

Кроме того, он рассказал, что кавалер ордена Канады и музыкант из Квебека Грегори Чарльз сыграл несколько песен на фортепиано, к которым присоединились члены канадской делегации, в том числе и премьер-министр.

В свою очередь пианист заявил, что этот вечер напомнил ему карибские похороны, где мрачные моменты сочетаются с весельем и праздником.

"Все пели вместе со мной в течение двух часов. Вот это было чувство, это было очень весело", — добавил он.

Журналисты отмечают, что Джастин Трюдо, присутствующий на похоронах королевы Елизаветы II, называл ее "одной из самых любимых людей в мире".

Напомним, 19 сентября разгорелся скандал с участием премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Это произошло после того, как он исполнил хит Фредди Меркьюри в лондонском отеле, а другие канадские делегаты подпевали ему. Видео было снято за два дня до похорон королевы Соединенного Королевства и возмутило многих людей по всему миру.

Ранее, 9 сентября английский футболист Тревор Синклер заявил, что чернокожим людям не стоит оплакивать смерть Елизаветы II. По его словам, в прошлом столетии расизму в Великобритании позволяли процветать.