"Як карибський похорон": піаніст виправдав Трюдо за спів перед прощанням з Єлизаветою II

Канадський музикант Грегорі Чарльз розповів, що разом із ним у лондонському готелі співали усі представники канадської делегації, які приїхали попрощатися з королевою, і це було дуже весело.

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Представник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо прокоментував скандал навколо відео, на якому глава канадського уряду співає пісню гурту Queen Bohemian Rhapsody в лондонському готелі за два дні до похорону королеви Єлизавети II. За його словами, відео є реальним, проте Трюдо приєднався до зборів канадської делегації, щоб віддати шану Її величності. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

"Після вечері в суботу прем'єр-міністр приєднався до невеликих зборів з членами канадської делегації, які зібралися разом, щоб віддати шану життю та службі Її Величності", — сказано в повідомленні.

Прессекретар глави канадського парламенту додав, що Джастін Трюдо "брав участь у різних заходах", щоб висловити повагу до Єлизавети II під час перебування в Лондоні.

Крім того, він розповів, що кавалер ордена Канади та музикант із Квебеку Грегорі Чарльз зіграв кілька пісень на фортепіано, до яких приєдналися члени канадської делегації, зокрема прем'єр-міністр.

Зі свого боку піаніст заявив, що цей вечір нагадав йому карибський похорон, де похмурі моменти поєднуються із веселощами та святом.

"Всі співали разом зі мною протягом двох годин. Оце було почуття, це було дуже весело", — додав він.

Журналісти зазначають, що Джастін Трюдо, присутній на похороні королеви Єлизавети II, називав її "однією з найулюбленіших людей у світі".

Нагадаємо, 19 вересня спалахнув скандал за участю прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Це сталося після того, як він виконав хіт Фредді Мерк'юрі в лондонському готелі, а інші канадські делегати підспівували йому. Відео було знято за два дні до похорону королеви Сполученого Королівства та обурило багатьох людей по всьому світу.

Раніше, 9 вересня, англійський футболіст Тревор Сінклер заявив, що чорношкірим людям не варто оплакувати смерть Єлизавети II. За його словами, у минулому столітті расизму у Великій Британії дозволяли процвітати.