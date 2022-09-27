"Гроб в каждый дом": задержанная в Москве за антивоенные листовки рассказала о пытках в полиции

Россиянка Дарья Иванова рассказала, что в отделе внутренних дел "Люблино" ее душили, били ногами и таскали за волосы.

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Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали Дарью Иванову 25 сентября. Поводом для задержания якобы стали распространенные ей листовки с текстом "Привезем гроб в каждый дом за счет государства". Об этом сообщает российское сетевое издание SOTA.

Четверо полицейских в штатском пришли в квартиру к Ивановой утром 25 сентября. По словам девушки, они вытащили ее за руки и ноги из душа и с мокрой головой посадили в личную машину одного из сотрудников.

После освобождения девушка рассказала журналистам о пытках в отделе внутренних дел "Люблино", куда ее доставили. Как утверждает Иванова, в полиции ее душили, били руками и ногами, таскали за волосы и били об окружающие предметы. Также ей угрожали приписать занятие проституцией и подбросить наркотики.

По ее словам, это делал один из сотрудников центра по борьбе с экстремизмом. Таким образом Дарью вынудили признаться в "правонарушении".

Позже девушка в больницу за медицинской помощью, у нее диагностировали ушиб мягких тканей. Она предоставила журналистам соответствующую справку.

За распространение аналогичных листовок была задержана еще одна активистка –– Виктория Лион. Как позже сообщила девушка, ее не били, но сотрудники полиции оскорбляли задержанную, называя ее "мразью и тварью, которую надо убить". Виктория отказалась давать показания, сославшись на 51-ю статью конституции РФ.

Российских активисток продержали в отделении полиции более 11 часов. У девушек изъяли мобильные телефоны и не допускали к ним адвоката. На обеих составили протоколы о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, 26 сентября 25-летний безработный житель Усть-Илимска Иркутской области Руслан Зинин расстрелял из обреза военного комиссара Александра Елисеева во время инструктажа для мобилизованных. Военкома в тяжелом состоянии доставили в больницу и прооперировали. Стрелявшего сразу задержали. Как рассказала мать Зинина, он сильно расстроился после того, как его лучший друг получил повестку.