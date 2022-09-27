"Гроб в каждый дом": затримана в Москві за антивоєнні листівки розповіла про тортури в поліції

Росіянка Дар'я Іванова розповіла, що у відділі внутрішніх справ "Люблино" її душили, били ногами та тягали за волосся.

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Співробітники правоохоронних органів у Москві затримали Дар'ю Іванову 25 вересня. Приводом для затримання нібито стали розповсюджені нею листівки з текстом "Привезем гроб в каждый дом за счет государства". Про це повідомляє російське видання SOTA.

Четверо поліцейських у цивільному прийшли до квартири Іванової вранці 25 вересня. За словами дівчини, вони витягли її за руки та ноги з душу та з мокрою головою посадили в особисту машину одного зі співробітників.

Після звільнення дівчина розповіла журналістам про тортури у відділі внутрішніх справ "Люблино", куди її доправили. Як стверджує Іванова, у поліції її душили, били руками та ногами, тягали за волосся та били об предмети навколо. Також їй погрожували приписати заняття проституцією та підкинути наркотики.

За її словами, це робив один зі співробітників центру боротьби з екстремізмом. Так Дар'ю змусили зізнатися у "правопорушенні".

Пізніше дівчина звернулась до лікарні по медичну допомогу, у неї діагностували забій м'яких тканин. Вона надала журналістам відповідну довідку.

За поширення аналогічних листівок була затримана ще одна активістка — Вікторія Ліон. Як пізніше повідомила дівчина, її не били, але співробітники поліції ображали затриману, називаючи її "мерзотою і тварюкою, яку треба вбити". Вікторія відмовилася давати свідчення, пославшись на 51 статтю конституції РФ.

Російських активісток протримали у відділку поліції понад 11 годин. У дівчат вилучили мобільні телефони та не допускали до них адвоката. На обох склали протоколи про дискредитацію збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, 26 вересня 25-річний безробітний мешканець Усть-Ілімська Іркутської області Руслан Зінін розстріляв з обрізу військового комісара Олександра Єлісєєва під час інструктажу для мобілізованих. Військкома у тяжкому стані доправили до лікарні та прооперували. Нападника одразу затримали. Як розповіла мати Зініна, він сильно засмутився після того, як його найкращий друг отримав повістку.