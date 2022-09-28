Беженцы в Ирландии: 8-летняя украинка и ее мать в реанимации после ножевых ранений

У девочки несколько ножевых ранений, в том числе в области шеи. Женщину нашли без сознания. Обеих в критическом состоянии доставили в больницу.

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В Ирландии врачи пытаются спасти восьмилетнюю девочку и ее 46-летнюю мать, которые переехали в Ирландию из Украины после начала масштабного российского вторжения. Во вторник, 27 сентября, примерно в 8 утра по местному времени женщину нашли без сознания в ее доме в Клэркасле — пригород Энниса. Об этом сообщает Irish Mirror.

Обеих доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщается, что у девочки несколько ножевых ранений, в том числе и в области шеи.

"Расследование пока еще на начальном этапе. Известно, что ребенок получил шокирующие травмы в результате насильственного инцидента. В ближайшие дни многое прояснится, расследование продолжается", — пояснили в полиции.

К расследованию этого дела привлекли переводчика, а родственникам пострадавшей матери и ребенка назначили офицера по семейным делам.

[ + – ] Полиция на месте происшествия.

По словам представителя ирландской полиции, расследование продолжается и пока дополнительной информации нет, полиция проводит опросы жителей соседних домов и просит всех, кто может помочь, сообщить имеющиеся сведения по телефону.

По последним подсчетам, в Ирландии обосновались порядка 50 тысяч украинских беженцев.

Напомним, что выселенные в Великобритании беженцы оказались миллионерами. После проведенного журналистского расследования выяснилось, что у главы семьи прибыльный бизнес в Киеве, он владеет 14 объектами недвижимости. В начале месяца волонтеры помогли многодетной семье бесплатно снять дом в Ланкашире. Дом находится на берегу озера, его стоимость оценивается в £180 тыс., но за полугодичную аренду украинцы не заплатят ни пенни.

Ранее Фокус сообщал, что мобильные операторы опубликовали данные об украинских беженцах в Европе. По данным Kyivstar, за границей находится более 2,5 млн украинцев, Vodafone назывл цифру в 1,76 млн.