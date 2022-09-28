Біженці в Ірландії: 8-річна українка та її мати у реанімації після ножових поранень

У дівчинки кілька ножових поранень, зокрема в шиї. Жінку знайшли непритомну. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

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В Ірландії лікарі намагаються врятувати восьмирічну дівчинку та її 46-річну матір, які переїхали до Ірландії з України після початку масштабного російського вторгнення. У вівторок, 27 вересня, приблизно о 8-й ранку за місцевим часом жінку знайшли без свідомості в її будинку в Клеркаслі — передмістя Енніса. Про це повідомляє Irish Mirror.

Обох доправили до лікарні у критичному стані. Повідомляється, що дівчинка має кілька ножових поранень, зокрема в шиї.

"Розслідування поки що на початковому етапі. Відомо, що дитина отримала шокові травми внаслідок насильницького інциденту. Найближчими днями багато проясниться, розслідування триває", — пояснили в поліції.

До розслідування цієї справи залучили перекладача, а родичам потерпілої матері та дитини призначили офіцера в сімейних справах.

[ + – ] Поліція на місці події

За словами представника ірландської поліції, розслідування продовжується і поки додаткової інформації немає, поліція проводить опитування мешканців сусідніх будинків і просить усіх, хто може допомогти, повідомити наявні відомості телефоном.

За останніми підрахунками, в Ірландії влаштувалися майже 50 тисяч українських біженців.

Нагадаємо, що виселені у Великій Британії біженці виявилися мільйонерами. Після проведеного журналістського розслідування з'ясувалося, що в глави сім'ї прибутковий бізнес у Києві, він володіє 14 об'єктами нерухомості. На початку місяця волонтери допомогли багатодітній сім'ї безкоштовно зняти будинок у Ланкаширі. Будинок знаходиться на березі озера, його вартість оцінюється в £180 тис., але за піврічну оренду українці не заплатять жодного пенні.

Раніше Фокус повідомляв, що мобільні оператори опублікували дані про українських біженців у Європі. За даними Kyivstar, за кордоном перебуває понад 2,5 млн українців, Vodafone назвав цифру 1,76 млн.