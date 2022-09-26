Украинские беженцы в Европе: мобильные операторы опубликовали неофициальные данные

Представители Kyivstar утверждают, что заграницей до сих пор находится более 2,5 миллионов украинцев, а Vodafone называет цифру 1,76 миллионов украинцев-эмигрантов. Уточним, что мобильные операторы подсчитали лишь количество собственных абонентов, которые не вернулись в Украину.

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По состоянию на середину августа более 2,5 миллионов абонентов украинского мобильного оператора Kyivstar продолжали находиться вне территории Украины. Такие данные опубликовал нардеп Ярослав Железняк в собственном Телеграм-канале "Железный нардеп".

В сообщении также говорится о том, что на конец июля за границей находились 1,76 миллионов украинцев-абонентов мобильного оператора Vodafone.

Национальные мобильные операторы также опубликовали цифры, которые свидетельствуют о том, скольких абонентов они потеряли с начала полномасштабных боевых действий в Украине. Согласно этим данным, 1,1 миллионов украинцев отказались от услуг Kyivstar. В свою очередь Vodafone потерял 2,3 миллиона абонентов.

Однако Железняк акцентировал внимание на том, что эти данные неполные, так как в этом случае очень тяжело определить, кто из украинцев покинул территорию страны, а кто просто сменил мобильного оператора или потерял возможность пользоваться украинской мобильной связью на временно оккупированных российскими войсками территориях нашей страны.

Мобильные операторы также опубликовали данные о миграции украинцев внутри страны, которые дают возможность оценить количество вынужденных переселенцев, спасающихся от российской агрессии.

По данным Kyivstar, приблизительно 5 миллионов украинцев покинули города и переехали в села и поселки на территории своих областей.

Около 16% абонентов этого мобильного оператора мигрировали в западные регионы Украины.

Напомним, около 5 млн украинских беженцев вернулись из стран Евросоюза домой. Об этом сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, международные эксперты подсчитали, скольким украинцам грозит трудовое рабство из-за российско-украинской войны. Больше всего недобросовестные работодатели и трудовое рабство угрожают специалистам в сфере строительства, производства и сельского хозяйства.