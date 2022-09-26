Українські біженці у Європі: мобільні оператори опублікували неофіційні дані

Представники Kyivstar стверджують, що за кордоном досі перебуває понад 2,5 мільйони українців, а Vodafone називає цифру 1,76 мільйонів українців-емігрантів. Уточнимо, що мобільні оператори підрахували лише кількість власних абонентів, які не повернулися в Україну.

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Станом на середину серпня понад 2,5 мільйони абонентів українського мобільного оператора Kyivstar продовжували перебувати поза територією України. Такі дані опублікував нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі "Железный нардеп".

У повідомленні також йдеться про те, що на кінець липня за кордоном було 1,76 мільйонів українців-абонентів мобільного оператора Vodafone.

Національні мобільні оператори також опублікували цифри, які свідчать про те, скільки абонентів вони втратили з початку повномасштабних бойових дій в Україні. Згідно з цими даними, 1,1 мільйони українців відмовилися від послуг Kyivstar. Зі свого боку, Vodafone втратив 2,3 мільйони абонентів.

Однак Железняк акцентував увагу на тому, що ці дані неповні, оскільки в цьому випадку дуже важко визначити, хто з українців залишив територію країни, а хто просто змінив мобільного оператора або втратив можливість користуватися українським мобільним зв'язком на територіях нашої країни, що тимчасово окуповані російськими військами.

Мобільні оператори також опублікували дані про міграцію українців усередині країни, які дають змогу оцінити кількість вимушених переселенців, які рятуються від російської агресії.

За даними Kyivstar, приблизно 5 мільйонів українців залишили міста та переїхали до сіл і селищ на території своїх областей.

Приблизно 16% абонентів цього мобільного оператора мігрували до західних регіонів України.

Нагадаємо, майже 5 млн українських біженців повернулися з країн Євросоюзу додому. Про це сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, міжнародні експерти підрахували, скільком українцям загрожує трудове рабство через російсько-українську війну. Найбільш недобросовісні роботодавці та трудове рабство загрожують фахівцям у сфері будівництва, виробництва та сільського господарства.