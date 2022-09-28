Лукашенко слетал с визитом в Абхазию: в Грузии вызывают на разговор посла Беларуси (фото)

МИД страны запросило у посла Беларуси дополнительных разъяснений в связи с тем, что Лукашенко приехал в Пицунду без согласования с грузинской стороной.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Абхазию и встретился с лидером частично признанной республики. По информации из официальных источников, это первое посещение белорусского президента с рабочим визитом. В то же время сам Лукашенко заявил, что его поездка не связана с какой-то особой ситуацией в сфере геополитике, сообщает издание "Эхо Кавказа".

"Мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано", — сказал Лукашенко, уточнив, что Беларусь и Россия согласовывают свои действия.

[ + – ] Лукашенко встречает Аслан Бжания

Оба политика во время встречи вспомнили советские времена, а Лукашенко даже сказал, что он испытывает ностальгию по тем далеким временам, когда он еще не будучи президентом бывал на "святой земле" Абхазии.

[ + – ] Лукашенко на даче Бжании в Пицунде

"Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", — подчеркнул Лукашенко, добавив при этом, что в этих отношениях свое плечо готова подставить Россия.

[ + – ] Лукашенко на переговорах в Абхазии

Отметим, что Беларусь не признала независимости Абхазии и Южной Осетии. Когда журналисты задавали вопрос Лукашенку, почему Минск не желает признать Абхазию независимой республикой, белорусский лидер ответил вопросом на вопрос. Но вместе с тем не исключил такую возможность, если президент Путин ему скажет о такой необходимости.

"В этом есть какая-то необходимость жизненная?… Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость", — сказал Лукашенко в эфире пропагандистского канала "Соловьев Live".

Реакция Тбилиси

Визит Лукашенко в Абхазию вызвал дипломатический скандал. Так, Министерство иностранных дел Грузии вызвало посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса после того, как Александр Лукашенко приехал с визитом в оккупированную Абхазию без согласования с грузинскими властями. В дипломатическом ведомстве заявили, что приезд президента Беларуси грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права и потребовали дополнительных разъяснений.

Грузинская сторона выразила крайнюю озабоченность в связи с приездом Лукашенко в город Пицунда, где он встретился с "президентом республики" Асланом Бжанией.

"Встреча касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима", – сказано в заявлении МИД Грузии.

В министерстве призвали белорусскую сторону уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, и не предпринимать действий, которые противоречат международному праву.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 26 июля заявила, что Россия намерена аннексировать курорт Пицунда, который принадлежит Грузии. По ее словам, это намерение является еще одной формой аннексии территорий Грузии со стороны РФ.