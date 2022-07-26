Новая цель Путина: в Грузии заявили о желании РФ забрать курорт Пицунда (фото, видео)

Оккупационные ставленники в Абхазии несколько недель говорят о передаче России бывшей резиденции советских лидеров в заповедной зоне Пицунда. Саломе Зурабишвили осуждает эти идеи и призывает мир пресечь желания Владимира Путина.

Россия намерена аннексировать курорт Пицунда, который принадлежит Грузии. Об этом написала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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"Происходящее в Бичвинте – это форма аннексии Россией грузинской территории. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Это результат непрекращающейся оккупации", – заявила глава государства.

Саломе Зурабишвили категорически осуждает такое развитие событий и призывает международное сообщество к жесткой реакции.

Аннексия Пицунды – что происходит в Абхазии

Грузинские СМИ пишут, что в оккупированной Абхазии (территория Грузии) несколько недель говорят о передаче России на 49 лет бывшей резиденции советских лидеров в Пицунде, береговой линии и морских вод, которые прилегают к ней.

Cоглашение, подписанное в Москве 19 января этого года, предусматривает передачу в собственность РФ всех зданий на 186 гектарах Пицундского заповедника, 115 гектар акватории и военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения.

[ + – ] В Пицунде находится дача советского диктатора Иосифа Сталина

Центр социальной справедливости в Абхазии отметил, что в "парламенте" региона 11 июля начали обсуждать идеи отчуждения Россией комплекса госзданий в Пицунде. Правозащитники призвали грузинские власти принять меры и сдержать оккупационную политику России в Абхазии.

Аннексия Пицунды – протесты в Абхазии

В июле в оккупированной Россией Абхазии активисты устраивают акции протеста, чтобы не допустить захват Пицунды, сообщила радиостанция "Голос Америки". Ставленники оккупантов в регионе обосновывают захват договором от 1995 года, по которому Абхазия передала РФ в безвозмездное пользование 3 государственные дачи под номерами 8, 9 и 10.

[ + – ] Жители Сухуми протестовали против передачи Путину земель реликтового парка Пицунды

Так называемый президент Абхазии Аслан Бжания говорил, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин озвучил ему предложение о передаче России госдачи в Пицунде. Бжания хотел переубедить противников соглашения, заявив, что у Сухуми нет денег на содержание и ремонт комплексов в Пицунде.

[ + – ] Путин озвучивал предложение о передаче РФ госдачи в Пицунде "президенту" Абхазии

"Это место, куда приезжает наш главный гость. Точно могу сказать, что Россия может обойтись без этой дачи, а можем ли мы обойтись без поддержки РФ, ее вооруженных сил и структур, которые охраняют здесь наши рубежи? Это большой вопрос", – сказал "президент" 21 июля на встрече с жителями Гулрыпшского района Абхазии.

[ + – ] Активисты устраивают акции, чтобы не допустить захват Пицунды

Напомним, что американские аналитики говорили о новой военной кампании РФ против Грузии из-за неудач в ходе полномасштабной войны в Украине. Кремлю, по их мнению, нужна "быстрая победа".

Командование России из-за высоких потерь вынуждено было перебрасывать в Украину военных из оккупированных регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии.