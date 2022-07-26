Нова ціль Путіна: у Грузії заявили про бажання РФ забрати курорт Піцунда (фото, відео)

Окупаційні ставленики в Абхазії кілька тижнів говорять про передачу Росії колишній резиденції радянських лідерів у заповідній зоні Піцунда. Саломе Зурабішвілі засуджує ці ідеї та закликає світ припинити бажання Володимира Путіна.

Росія має намір анексувати курорт Піцунда, який належить Грузії. Про це написала у Twitter президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

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"Те, що відбувається в Бічвінті, — це форма анексії Росією грузинської території. Ми бачимо гостру реакцію людей на ці події. Це результат безперервної окупації", — заявила глава держави.

Саломе Зурабішвілі категорично засуджує такий розвиток подій і закликає міжнародне співтовариство до жорсткої реакції.

Анексія Піцунди — що відбувається в Абхазії

Грузинські ЗМІ пишуть, що в окупованій Абхазії (територія Грузії) кілька тижнів говорять про передачу Росії на 49 років колишньої резиденції радянських лідерів у Піцунді, берегової лінії та морських вод, які прилягають до неї.

Угода, підписана в Москві 19 січня цього року, передбачає передачу у власність РФ усіх будівель на 186 гектарах Піцундського заповідника, 115 гектарів акваторії та військове містечко 9-го Управління КДБ з об'єктами життєзабезпечення.

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Центр соціальної справедливості в Абхазії зазначив, що в "парламенті" регіону 11 липня почали обговорювати ідеї відчуження Росією комплексу держбудівель у Піцунді. Правозахисники закликали грузинську владу вжити заходів і стримати окупаційну політику Росії в Абхазії.

Анексія Піцунди — протести в Абхазії

У липні в окупованій Росією Абхазії активісти влаштовують акції протесту, щоб не допустити захоплення Піцунди, повідомила радіостанція "Голос Америки". Ставники окупантів у регіоні обґрунтовують захоплення договором від 1995 року, яким Абхазія передала РФ у безоплатне користування 3 державні дачі під номерами 8, 9 і 10.

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Так званий президент Абхазії Аслан Бжанія говорив, що у 2020 році президент РФ Володимир Путін озвучив йому пропозицію про передачу Росії держдачі в Піцунді. Бжанія хотів переконати противників угоди, заявивши, що Сухумі не має грошей на утримання та ремонт комплексів у Піцунді.

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"Це місце, куди приїжджає наш головний гість. Точно можу сказати, що Росія може обійтися без цієї дачі, а чи можемо ми обійтися без підтримки РФ, її збройних сил і структур, які охороняють тут наші рубежі? Це велике питання", — сказав "президент" 21 липня на зустрічі з жителями Гулрипшського району Абхазії.

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Нагадаємо, що американські аналітики говорили про нову військову кампанію РФ проти Грузії через невдачі під час повномасштабної війни в Україні. Кремлю, на їхню думку, потрібна "швидка перемога".

Командування Росії через високі втрати було змушене перекидати в Україну військових яз окупованих регіонів Грузії — Абхазії та Південної Осетії.