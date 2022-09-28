Лукашенко злітав із візитом до Абхазії: у Грузії викликають на розмову посла Білорусі (фото)

МЗС країни запросило у посла Білорусі додаткові роз'яснення у зв'язку з тим, що Лукашенко приїхав до Піцунди без погодження з грузинською стороною.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до Абхазії та зустрівся з лідером частково визнаної республіки. За інформацією офіційних джерел, це перше відвідування білоруського президента з робочим візитом. Водночас сам Лукашенко заявив, що його поїздка не пов'язана з якоюсь особливою ситуацією у сфері геополітики, повідомляє видання "Эхо Кавказа".

"Ми хочемо налагодити не просто міст дружби, а дуже серйозні відносини. А економіка, торговельно-економічні зв'язки мають стати фундаментом наших відносин. Іншого не дано", — сказав Лукашенко, уточнивши, що Білорусь та Росія узгоджують свої дії.

[ + – ] Лукашенка зустрічає Аслан Бжанія

Обидва політики під час зустрічі згадали радянські часи, а Лукашенко навіть сказав, що він відчуває ностальгію за тими далекими часами, коли він, ще не будучи президентом, бував на "святій землі" Абхазії.

[ + – ] Лукашенко на дачі Бжанія у Піцунді

"Головне, щоб народ тут жив достойно, бо це райський куточок землі, а люди тут святі. Я це пам'ятаю ще з радянських часів, коли тут бував. Тому ми хочемо налагодити не просто міст дружби, а дуже серйозні відносини", — наголосив Лукашенко, додавши водночас, що у цих відносинах своє плече готова підставити Росія.

[ + – ] Лукашенко на переговорах в Абхазії

Зазначимо, що Білорусь не визнала незалежності Абхазії та Південної Осетії. Коли журналісти запитували Лукашенко, чому Мінськ не бажає визнати Абхазію незалежною республікою, білоруський лідер відповів питанням на запитання. Але водночас не відкинув такої можливості, якщо президент Путін йому скаже про таку необхідність.

"У цьому є якась необхідність життєва?... Як тільки я зрозумію, і президент мені скаже, що в цьому є необхідність", — сказав Лукашенко в ефірі пропагандистського каналу "Соловйов Live".

Реакція Тбілісі

Візит Лукашенка до Абхазії спричинив дипломатичний скандал. Так, Міністерство закордонних справ Грузії викликало посла Білорусі у Тбілісі Анатолія Ліса після того, як Олександр Лукашенко приїхав із візитом до окупованої Абхазії без погодження з грузинською владою. У дипломатичному відомстві заявили, що приїзд президента Білорусі грубо порушує основні принципи та норми міжнародного права та зажадали додаткових роз'яснень.

Грузинська сторона висловила крайнє занепокоєння через приїзд Лукашенка до міста Піцунда, де він зустрівся з "президентом республіки" Асланом Бжанієм.

"Зустріч стосувалася візиту президента Республіки Білорусь до Олександра Лукашенка до окупованої Абхазії та зустрічі з представниками окупаційного режиму", — сказано в заяві МЗС Грузії.

У міністерстві закликали білоруську сторону поважати територіальну цілісність та суверенітет Грузії, і не вдаватися до дій, що суперечать міжнародному праву.

Раніше повідомлялося, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі 26 липня заявила, що Росія має намір анексувати курорт Піцунда, який належить Грузії. За її словами, цей намір є ще однією формою анексії територій Грузії з боку РФ.