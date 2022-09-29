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Известный российский политик Леонид Гозман улетел из РФ после ареста

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Фото: Facebook Leonid Gozman | Леонид Гозман с женой в аэропорту перед вылетом

15 суток в спецприемнике политик провел из-за поста в ЖЖ за 2013 год, в котором он отождествлял СССР и нацистскую Германию

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Известный российский политик Леонид Гозман вместе с женой Мариной улетел из России после того, как 15 суток провел в спецприемнике в Мневниках. Об этом сообщил сам политик, опубликовав фото в соцсетях.

Адвокат Гозмана, Михаил Бирюков сообщил, что его подопечного задержали из-за старого поста в ЖЖ за 2013 год, в котором он отождествлял СССР и нацистскую Германию.

Леонида Гозмана задержали 29 августа. Силовики остановили его на выходе из поликлиники. А сразу после того, как выпустили – задержали снова.

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Леонида Гозмана задержали, едва выпустив
Фото: Facebook Leonid Gozman

"Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. Они взяли меня на выходе из больницы за пост двухлетней давности, за слова, что Сталин хуже Гитлера. Морально к тюрьме я готов", — сообщил Гозман через своего адвоката.

Находясь в тюрьме, он дал интервью, в котором признался, что если его освободят – он уедет из России.

"Тюрьму в моем возрасте пережить, а потом выйти и продолжать борьбу, нельзя. То есть у меня будет выбор — отъезд или неизбежная смерть в тюрьме. Да, из Европы мой голос будет почти не слышен. Но с того света — тем более", — сказал 72-летний политик.

Он отметил, что ему не в чем упрекать себя и жену, так как они и так "держались, сколько могли".

Напомним, Леонид Гозман является одним из самых известных российских оппозиционных политиков. В 2014 году он подписал обращение против аннексии Крыма Россией, постоянно высказывался против вторжения ВС РФ в Украину. После вторжения покинул РФ, но снова вернулся, сделав "нравственный выбор".

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Леонид Гозман вскоре после освобождения из-под ареста
Фото: Facebook Leonid Gozman

6 мая 2022 года Минюст России внес Гозмана в список СМИ — "иностранных агентов".

Ранее стало известно, что Россию покинул известный шоумен Семен Слепаков. После долгого перерыва он опубликовал новую сатирическую песню "Не все так однозначно", а его менеджер подтвердила, что он улетел в Израиль.

Впрочем, кроме знаменитостей Россию покидают и те, кто опасается "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября Путиным. На границах с Казахстаном и Грузией скопились километровые очереди тех, кто не хочет получить повестку.

Очереди были и на границе с Финляндией, однако сегодня стало известно, что эта страна перестает пускать российских туристов.