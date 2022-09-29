Відомий російський політик Леонід Гозман відлетів із РФ після арешту

15 діб у спецприймальні політик провів через пост у ЖЖ за 2013 рік, у якому він ототожнював СРСР та нацистську Німеччину

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Відомий російський політик Леонід Гозман разом із дружиною Мариною відлетів із Росії після того, як 15 діб провів у спецприймальні у Мневниках. Про це повідомив сам політик, опублікувавши фото у соцмережах.

Адвокат Гозмана, Михайло Бірюков повідомив, що його підопічного затримали через старий пост у ЖЖ за 2013 рік, у якому він ототожнював СРСР та нацистську Німеччину.

Леоніда Гозмана затримали 29 серпня. Силовики зупинили його на виході із поліклініки. А одразу після того, як випустили, — затримали знову.

[ + – ] Леоніда Гозмана затримали, ледь випустивши Фото: Facebook Leonid Gozman

"Я чекав цього і з самого початку вирішив, що сидіти доведеться не 15 діб, а довго, можливо, до смерті. Вони взяли мене на виході з лікарні за пост дворічної давності, за слова, що Сталін гірший за Гітлера. Морально до в'язниці я готовий", — повідомив Гозман через свого адвоката.

Перебуваючи у в'язниці, він дав інтерв'ю, в якому зізнався, що якщо його звільнять, він виїде з Росії.

"В'язницю в моєму віці пережити, а потім вийти і продовжувати боротьбу, не можна. Тобто я маю вибір — від'їзд чи неминучу смерть у в'язниці. Так, з Європи мій голос буде майже не чутний. Але з того світу — тим більше", — сказав 72-річний політик.

Він зазначив, що йому нема в чому дорікати собі і дружині, оскільки вони і так "трималися, скільки могли".

Нагадаємо, Леонід Гозман є одним із найвідоміших російських опозиційних політиків. 2014 року він підписав звернення проти анексії Криму Росією, постійно висловлювався проти вторгнення ЗС РФ до України. Після вторгнення залишив РФ, але знову повернувся, зробивши "моральний вибір".

[ + – ] Леонід Гозман невдовзі після звільнення з-під арешту Фото: Facebook Leonid Gozman

6 травня 2022 року Мін'юст Росії вніс Гозмана до списку ЗМІ — "іноземних агентів".

Раніше стало відомо, що Росію залишив відомий шоумен Семен Слєпаков. Після довгої перерви він опублікував нову сатиричну пісню "Не все так однозначно", а його менеджерка підтвердила, що він відлетів до Ізраїлю.

Втім, окрім знаменитостей, Росію залишають і ті, хто побоюється "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня Путіним. На кордонах з Казахстаном та Грузією зібралися кілометрові черги тих, хто не хоче отримати повістку.

Черги були і на кордоні з Фінляндією, проте сьогодні стало відомо, що ця країна перестає пускати російських туристів.