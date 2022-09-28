Росіянам, які залишили країну через Грузію, загрожує кримінальна відповідальність, — Держдума (відео)

Росіяни, які в'їжджають до Грузії, мають підписати документ, у якому РФ визнається державою-агресором. Тепер на батьківщині їм загрожують переслідування.

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Росіян, які в'їжджають до Грузії на тлі оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації, зобов'язують підписати папір зі згодою про те, що російський режим є окупаційним. Про це під час засідання Державної думи РФ заявив речник В'ячеслав Володін, передає агентство ТАСС.

За словами голови Держдуми, до його розпорядження потрапив документ під назвою "Заявка про визнання РФ як окупаційного режиму територій Грузії", який, за його словами, вимагають для підписання тих, хто в'їжджає до Грузії з боку Росії.

"Якщо це так, і наші громадяни підписують цей документ, цілком очевидно, що це злочин. Потрібно розібратися з цим, тому що перший пункт говорить про те, що підписант визнає, що його країна є країною-агресором. Це вже кримінальна відповідальність", — сказав речник російського парламенту.

Володін, цитуючи ймовірний документ, перерахував деякі його пункти, згідно з якими підписант визнає, що території Грузії — Абхазія та Південна Осетія — знаходяться під російською окупацією, а за сприяння сепаратистів на грузинській території проводили етнічні чистки. Згідно з ще одним положенням заявки, громадяни РФ, які його підписали, засуджують усі воєнні дії Росії проти незалежних держав.

"Це що таке? Може, ті, хто підписав цей документ, добре, що поїхали? За них триматися не треба. Вони вже зрадили. Якщо задумають назад повертатися — їх покарають", — заявив Володін.

Речник Держдуми також повідомив, що російська влада веде списки громадян, що залишили країну.

Нагадаємо, вчора російська влада повідомила, що громадяни, які готуються виїхати з РФ на тлі мобілізації в країні, отримують повістки прямо на кордоні з Грузією.

Також ми писали про те, як на кордоні Оренбурзької області та Казахстану російські біженці будують хижки, палять багаття і готують їжу в казанах, очікуючи на виїзд з РФ.