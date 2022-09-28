Россиянам, покинувшим страну через Грузию, грозит уголовная ответственность, — Госдума (видео)

Россияне, въезжающие в Грузию, должны подписать документ, в котором РФ признается государством-агрессором. Теперь на родине им грозят преследованием.

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Россиян, которые въезжают в Грузию на фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации, обязывают подписать бумагу с согласием о том, что российский режим является оккупационным. Об этом во время заседания Государственной думы РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает агентство ТАСС.

По словам председателя Госдумы, в его распоряжение попал документ под названием "Заявка о признании РФ как оккупационного режима территорий Грузии", который, по его словам, требуют для подписания от тех, кто въезжает в Грузию со стороны России.

"Если это так, и наши граждане подписывают этот документ, совершенно очевидно, что это преступление. Надо разобраться с этим, потому что первый пункт говорит о том, что подписант признает, что его страна является страной-агрессором. Это уже уголовная ответственность", — сказал спикер российского парламента.

Володин, цитируя предполагаемый документ, перечислил некоторые его пункты, согласно которым подписант признает, что территории Грузии — Абхазия и Южная Осетия — находятся под российской оккупацией, а при содействии сепаратистов на грузинской территории были проведены этнические чистки. Согласно еще одному положению заявки, подписавшие его граждане РФ осуждают все военные действия России против независимых государств.

"Это что такое? Может быть те, кто подписал этот документ, хорошо, что уехали? За них держаться не надо. Они уже предали. Если задумают назад возвращаться — будут наказаны", — заявил Володин.

Спикер Госдумы также сообщил, что российские власти ведут списки покинувших страну граждан.

Напомним, вчера российские власти сообщили, что граждане, которые готовятся выехать из РФ на фоне мобилизации в стране, получают повестки прямо на границе с Грузией.

Также мы писали о том, как на границе Оренбургской области и Казахстана российские беженцы строят хижины, жгут костры и готовят еду в казанах, ожидая выезда из РФ.