США обвиняют российского олигарха Олега Дерипаску в нарушении санкций, — Reuters

Миллиардер, по мнению силовиков, мог привлечь трех женщин-лоббистов, которые оказывали различные услуги в его интересах.

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Американские прокуроры выдвинули обвинения в нарушении санкции российскому олигарху Олегу Дерипаске, который был внесен в черный список из-за возможной причастности к вмешательству РФ в президентские выборы в США. Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось обвинительное заключение.

Документы были направлены прокурорами в федеральный суд Манхэттена. В частности, правоохранители обвиняют Олега Дерипаску в нарушении санкций — российского олигарха подозревают в привлечении трех женщин-лоббистов, которые оказывали или организовывали различные услуги в его интересах.

В обвинительном заключении фигурирует Ольга Шрики, которая, по мнению прокуроров, в 2019 году участвовала в продаже музыкальной студии в Калифорнии за $3 млн в интересах миллиардера.

"Шрики и еще одна сообщница Наталья Бардакова организовали в 2020 году поездку другой обвиняемой, Екатерины Ворониной, в США из России для рождения ребенка Дерипаски. В текущем году была организована еще одна поездка, чтобы Воронина могла родить второго ребенка", — отмечают журналисты, ссылаясь на обвинительное заключение прокуроров.

Агентство Reuters попыталось связаться с Олегом Дерипаской для комментария, однако российский олигарх не вышел на связь. Кроме этого, журналисты попытались уточнить информацию у адвокатов подозреваемых, однако специалисты не уточнили, где в данный момент находятся вероятные сообщницы подсанкционного миллиардера.

Стоит отметить, что российский олигарх Олег Дерипаска попал в санкционный список США в апреле 2018 года. Из-за действий международных ограничений бизнесмен за несколько дней потерял более $2,5 млрд состояния. Через год Олег Дерипаска подал иск в суд против США и потребовал снять с него санкции. Олигарх также назвал себя "жертвой политической борьбы", поскольку из-за американского Минфина он якобы потерял более $7,5 млрд.

После начала полномасштабного вторжения и введения новых ограничений в СМИ появилась информация, что подсанкционный олигарх Олег Дерипаска спрятал свою суперяхту Clio в Турции.