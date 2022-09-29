США звинувачують російського олігарха Олега Дерипаску в порушенні санкцій, — Reuters

Мільярдер, на думку силовиків, міг залучити трьох жінок-лобістів, які надавали різні послуги у його інтересах.

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Американські прокурори висунули звинувачення у порушенні санкції російському олігарху Олегу Дерипасці, який був внесений до чорного списку через можливу причетність до втручання РФ у президентські вибори в США. Про це повідомляє агентство Reuters, у розпорядженні якого опинився обвинувальний висновок.

Документи були відправлені прокурорами до федерального суду Мангеттена. Зокрема, правоохоронці звинувачують Олега Дерипаску в порушенні санкцій — російського олігарха підозрюють у залученні трьох жінок-лобістів, які надавали чи організовували різні послуги на його користь.

В обвинувальному висновку фігурує Ольга Шрікі, яка, на думку прокурорів, у 2019 році брала участь у продажу музичної студії в Каліфорнії за $3 млн на користь мільярдера.

"Шрікі та ще одна спільниця Наталія Бардакова організували у 2020 році поїздку іншій обвинуваченій, Катерині Вороніній, у США з Росії для народження дитини Дерипаски. Цьогоріч була організована ще одна поїздка, щоб Вороніна могла народити другу дитину", — зазначають журналісти, посилаючись на обвинувальний висновок прокурорів.

Агентство Reuters спробувало зв'язатися з Олегом Дерипаскою для коментаря, проте російський олігарх не вийшов на зв'язок. Крім цього, журналісти спробували уточнити інформацію в адвокатів підозрюваних, проте фахівці не уточнили, де наразі перебувають ймовірні спільниці підсанкційного мільярдера.

Варто зазначити, що російський олігарх Олег Дерипаска потрапив до списку санкцій США у квітні 2018 року. Через дії міжнародних обмежень бізнесмен за кілька днів втратив понад $2,5 млрд статків. За рік Олег Дерипаска подав позов до суду проти США та вимагав зняти з нього санкції. Олігарх також назвав себе "жертвою політичної боротьби", оскільки через американський Мінфін він нібито втратив понад $7,5 млрд.

Після початку повномасштабного вторгнення і запровадження нових обмежень у ЗМІ з'явилася інформація, що підсанкційний олігарх Олег Дерипаска сховав свою супер'яхту Clio у Туреччині.