В Ирландии допросят мать 8-летней украинки, которой нанесли более 70 ударов ножом

Девочка находится в реанимационном отделении больницы Дублина. Состояние оценивается как стабильное, но критическое. Медики, которые оказывали первую помощь, были потрясены увиденным.

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Полиция Ирландии собирается провести допрос с 46-летней матерью 8-летней девочки из Украины, которой нанесли более 70 ножевых ударов в центре для беженцев в Клэркасле (графство Клэр). Об этом сообщает Euronews.

Юная украинка находится в реанимационном отделении больницы Дублина, ее состояние оценивается как стабильное, но критическое. Во вторник в многоквартирном доме на окраине города Эннис, где разместили беженцев из Украины, девочке нанести более 70 ножевых ранений. Мать девочки, которую нашли без сознания лежащей рядом, находится в больнице города Лимерик. После того, как состояние женщины улучшится, полиция ее допросит.

Некоторые другие жильцы центра для беженцев, где проживает 15 граждан Украины, услышали крики и вызвали полицию, прибывшие на место происшествия правоохранители стали свидетелями ужасающей сцены. Сообщается, что были потрясены даже медики, которые оказывали первую помощь девочке. У нее были множественные повреждения, в том числе в области шеи.

Появился свидетель нападения на 8-летнюю беженку из Украины

Один из жильцов услышал крики, попытался зайти в комнату, но не смог, после этого он вышел на улицу и через окно увидел ребенка с серьезными травмами, а после этого вызвал полицию. Некоторые другие жильцы также стали свидетелями сцены, где произошел этот случай.

Полиция пытается связаться с отцом ребенка, но пока не установлено его место нахождения — в Украине или в Ирландии.

Напомним, что жизненно важные органы девочки, которая получила более 70 ножевых ранений каким-то образом не были задеты, что оставляет надежду на выживание. Врачи ожидают результаты токсикологической экспертизы ее матери, чтобы понять, почему женщина была без сознания. 8-летняя украинка и ее мать, которые недавно приехали из Украины, оказались в реанимации после ножевых ранений.

Ранее Фокус сообщал, что беженцы из Украины в ЕС боятся зимой остаться без жилья. Из-за кризиса европейцам, которые предоставили жилье украинцам, приходится их выселять.