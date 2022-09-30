В Ірландії допитають матір 8-річної українки, якій завдали понад 70 ударів ножем

Дівчинка перебуває в реанімаційному відділенні лікарні Дубліна. Стан оцінюється як стабільний, але критичний. Медиків, які надавали першу допомогу, були вражені побаченим.

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Поліція Ірландії збирається провести допит із 46-річною матір'ю 8-річної дівчинки з України, якій завдали понад 70 ножових ударів у центрі для біженців у Клеркаслі (графство Клер). Про це повідомляє Euronews.

Юна українка знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні Дубліна, її стан оцінюється як стабільний, але критичний. У вівторок у багатоквартирному будинку на околиці міста Еніс, де розмістили біженців з України, дівчинці завдано понад 70 ножових поранень. Мати дівчинки, яку знайшли непритомною, знаходиться в лікарні міста Лімерик. Після того, як стан жінки покращає, поліція її допитає.

Деякі інші мешканці центру для біженців, де проживає 15 громадян України, почули крики та викликали поліцію, правоохоронці, які прибули на місце події, стали свідками жахливої сцени. Повідомляється, що були вражені навіть медики, які надавали першу допомогу дівчинці. У неї були численні ушкодження, зокрема в області шиї.

З'явився свідок нападу на 8-річну біженку з України

Один із мешканців почув крики, спробував зайти до кімнати, але не зміг, після цього він вийшов на вулицю і через вікно побачив дитину із серйозними травмами, а після цього викликав поліцію. Деякі інші мешканці також стали свідками сцени, де трапився цей випадок.

Поліція намагається зв'язатися з батьком дитини, але поки не встановлено її місцезнаходження — в Україні чи Ірландії.

Нагадаємо, що життєво важливі органи дівчинки, яка отримала понад 70 ножових поранень, якимось чином не зачеплені, що залишає надію на виживання. Лікарі очікують на результати токсикологічної експертизи її матері, щоб зрозуміти, чому жінка була непритомна. 8-річна українка та її мати, які нещодавно приїхали з України, опинилися в реанімації після ножових поранень.

Раніше Фокус повідомляв, що біженці з України до ЄС бояться взимку залишитись без житла. Через кризу європейцям, які надали житло українцям, доводиться їх виселяти.