"Мы должны уйти": украинские беженцы в ЕС боятся зимой остаться без жилья (фото)

Энергетический кризис в ЕС заставляет европейцев, которые предоставили убежище гражданам Украины, выселять их из квартир, пока те ищут работу и сводят концы с концами.

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По мере приближения неопределенной и потенциально дорогостоящей зимы правительства стран ЕС сворачивают программы поддержки украинцев. А многие добровольцы, которые были рады приютить украинскую семью на несколько недель или месяцев, на фоне энергетического кризиса и ощутимого подорожания электроэнергии вынуждены выселять беженцев из квартир. О сложностях, с которыми столкнулись украинцы в некоторых странах ЕС, пишет британская The Guardian.

За более чем полгода после вторжения России в Украину страны Европы предприняли беспрецедентные усилия, чтобы помочь миллионам украинских беженцев. Однако на фоне энергетического кризиса в ЕС, многие украинцы вынуждены покидать свое временное жилище и либо искать новое жилье, либо возвращаться в Украину.

[ + – ] Украинские беженцы в Ушке, Венгрия

Обозреватели публикуют интервью украинских беженцев, которые столкнулись с серьезной проблемой проживания в странах ЕС. 16-летняя харьковчанка Лиза, которая переехала со своей семьей в Венгрию рассказала, что после двух дней проживания в будапештской гостинице семья нашла пожилую венгерскую пару, живущую в сельской местности неподалеку. Пара согласилась принять беженцев и сказала им, что их украинские гости могут оставаться столько, сколько им нужно.

Но недавно, когда венгерское правительство объявило о массовом повышении счетов за электроэнергию для домохозяйств, супруги обратились к ним с неловкой просьбой.

"Тогда они сказали, что мы можем остаться до конца войны, но теперь они поняли, что не могут позволить себе счета за электроэнергию. Они очень вежливо сказали нам, что мы должны уехать", — сказала Лиза.

При этом девушка сообщила, что все лето работала на одном предприятии несмотря на свое несовершеннолетие. По ее словам, работа была изнурительной, потому что часами приходилось разбирать старую электронику, а в сутки дорога на работу и обратно занимала с пересадками до четырех часов.

[ + – ] Дети из Украины прибывают на вокзал в Захони, Венгрия

"Сейчас идет волна выселений семей, которые говорят, что не могут оплачивать услуги хозяев. Существует реальная проблема с продовольствием и провизией, и есть люди, которым действительно не хватает еды, и они не знают, как получить помощь", — говорит волонтер из Будапешта Анастасия Чуковская, которая создала организацию для помощи украинцам в Венгрии.

По ее словам, особенно непросто приходится пожилым беженцам, которые не владеют иностранными языками и поэтому не знают куда им обратиться за помощью. Даже те, у кого есть деньги, сталкиваются с неопределенностью, не зная, когда будет безопасно и поэтому намерены вернуться домой.

Такая же ситуация складывается и в более гостеприимной Польше. В стране, которая приняла больше беженцев, чем где-либо еще, и где помощь Украине и украинцам считается предметом национальной гордости, недавний опрос показал, что 62% респондентов считают, что поддержка украинских беженцев стала "слишком дорогой".

Однако журналисты отмечают, что с наступлением зимы боевые действия в Украине продолжатся, и значительная ее часть может остаться без отопления. Это дает основания прогнозировать, что новые беженцы могут прибыть в Европу, но могут найти гораздо меньше помощи, чем те, кто прибыл до них.

[ + – ] Для многих беженцев Будапешт — лишь первая точка на пути в другие страны ЕС

"Я встречала много людей, которые уехали назад, потому что в Европе слишком сложно, но потом они возвращаются в Харьков и понимают, что лучше быть бедным в Европе, чем быть под обстрелами в Харькове, поэтому они едут обратно", — сказала британский волонтер в Польше Ада Вордсворт.

Она отметила, что кроме проблем с жильем украинские беженцы испытывают трудности с доступом к здравоохранению и образованию. И хотя ситуация варьируется в разных странах ЕС, но по всей Европе украинские родители не уверены стоит ли отправлять своих детей в школы в своих новых странах, или же стоит вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что украинцам бежавшем от войны в Польшу, необходимо до 20 сентября 2022 подать налоговую декларацию и заплатить налог. Он будет взиматься с доходов, полученных за последние 183 дня пребывания в стране.