На сайте Минобразования Дагестана опубликовали обращение Зеленского к народам Кавказа (фото)

Видеообращение Зеленского было записано на фоне мемориальной доски в память об имаме Шамиле, лидере сопротивления народов Кавказа Российской империи.

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В пятницу, 9 сентября, на сайте Минобразования Дагестана появилось обращение Владимира Зеленского к народам Кавказа и другим коренным народам России, в котором президент Украины призвал жителей России бороться против мобилизации и отстаивать свою свободу.

[ + – ] Обращение Владимира Зеленского на сайте Минобразования Дагестана. Фото: Скриншот

По прошествии некоторого времени обращение объявление с сайта исчезло, но Фокус успел сделать скриншот.

Свое обращение Зеленский записал на фоне мемориальной доски в память об имаме Шамиле, который жил в столице Украины в конце XIX века. По словам Зеленского, это свидетельство того, что Украина сохраняет память о местах, которые соединили культуры двух народов. В своем обращении глава государства сказал, что у народов Кавказа и других народов, которые живут на территории России, нет причин, чтобы "быть среди тех, кто служит тому, кто хочет войны".

"Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине, — сказал Зеленский. — Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом — всего почти 200 разных народов".

Напомним, что постпред РФ в ООН Небезня заявил, что Зеленский намеревается сорвать мобилизацию в России. По его словам, президент Украины с помощью русского языка как инструмента пропаганды хочет расколоть российскую власть и общество.

Ранее Фокус сообщал, что на встрече с Зеленским командующие ВСУ рассказали о положении на фронте и провели анализ действий, которые российские войска могут предпринять в ближайшее время.