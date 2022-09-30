Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ Російсько-українська війна

На сайті Міносвіти Дагестану опублікували звернення Зеленського до народів Кавказу (фото)

Сайт Міністерства освіти Дагестану.
Фото: скриншот | Володимир Зеленський

Відеозвернення Зеленського було записано на тлі меморіальної дошки на згадку про імама Шаміла, лідера опору народів Кавказу Російській імперії.

Related video

У п'ятницю, 9 вересня, на сайті Міносвіти Дагестану з'явилося звернення Володимира Зеленського до народів Кавказу й інших корінних народів Росії, де президент України закликав росіян боротися проти мобілізації та відстоювати свою свободу.

сайт Міносвіти Дагестану, Звернення Володимира Зеленського Fullscreen
Звернення Володимира Зеленського на сайті Міносвіти Дагестану
Фото: Скриншот

Через деякий час звернення оголошення з сайту зникло, але Фокус встиг зробити скріншот.

Своє звернення Зеленський записав на тлі меморіальної дошки на згадку про імама Шаміла, який жив у столиці України наприкінці XIX століття. За словами Зеленського, це є свідченням того, що Україна зберігає пам'ять про місця, які поєднали культури двох народів. У своєму зверненні глава держави сказав, що народи Кавказу й інших народів, які живуть на території Росії, не мають причин, щоб "бути серед тих, хто служить тому, хто хоче війни".

"Ніхто не повинен брати участь у ганебній війні. Дагестанці не повинні гинути в Україні, — сказав Зеленський. — Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором, — усього майже 200 різних народів".

Нагадаємо, що постпред РФ в ООН Небезня заявив, що Зеленський має намір зірвати мобілізацію в Росії. За його словами, президент України за допомогою російської мови як інструменту пропаганди хоче розколоти російську владу й суспільство.

Раніше Фокус повідомляв, що на зустрічі із Зеленським командувачі ЗСУ розповіли про становище на фронті й провели аналіз дій, які російські війська можуть зробити найближчим часом.