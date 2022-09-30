На сайті Міносвіти Дагестану опублікували звернення Зеленського до народів Кавказу (фото)

Відеозвернення Зеленського було записано на тлі меморіальної дошки на згадку про імама Шаміла, лідера опору народів Кавказу Російській імперії.

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У п'ятницю, 9 вересня, на сайті Міносвіти Дагестану з'явилося звернення Володимира Зеленського до народів Кавказу й інших корінних народів Росії, де президент України закликав росіян боротися проти мобілізації та відстоювати свою свободу.

[ + – ] Звернення Володимира Зеленського на сайті Міносвіти Дагестану Фото: Скриншот

Через деякий час звернення оголошення з сайту зникло, але Фокус встиг зробити скріншот.

Своє звернення Зеленський записав на тлі меморіальної дошки на згадку про імама Шаміла, який жив у столиці України наприкінці XIX століття. За словами Зеленського, це є свідченням того, що Україна зберігає пам'ять про місця, які поєднали культури двох народів. У своєму зверненні глава держави сказав, що народи Кавказу й інших народів, які живуть на території Росії, не мають причин, щоб "бути серед тих, хто служить тому, хто хоче війни".

"Ніхто не повинен брати участь у ганебній війні. Дагестанці не повинні гинути в Україні, — сказав Зеленський. — Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором, — усього майже 200 різних народів".

Нагадаємо, що постпред РФ в ООН Небезня заявив, що Зеленський має намір зірвати мобілізацію в Росії. За його словами, президент України за допомогою російської мови як інструменту пропаганди хоче розколоти російську владу й суспільство.

Раніше Фокус повідомляв, що на зустрічі із Зеленським командувачі ЗСУ розповіли про становище на фронті й провели аналіз дій, які російські війська можуть зробити найближчим часом.