Тела в виде свастики. Полиция нашла тело последней жертвы английского маньяка прошлого века

Сыщик-любитель убежден, что убийца Иэн Брейди размещал тела жертв, чтобы создать нацистский символ. Именно это помогло обнаружить место захоронения последней не найденной жертвы маньяка-убийцы 60-х годов прошлого века.

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Серия жестоких убийств, которые произошли в Англии с 1963 по 1965 годы до сих пор не дает покоя общественности. Тогда маньяк Иэн Брейди и его напарница Майра Хиндли убили пятеро детей, которым было от 10 до 17 лет. Это громкое дело получило название "Убийство на болотах", так как трое жертв убийства были обнаружены в болотистой местности. До сих пор считалось, что тело последней не найденной жертвы, Кита Беннета, находится там же. Сыщик-любитель Рассел Эдвардс снова занялся поисками жертв печально знаменитого английского маньяка и сделал потрясающее открытие. Полиция сейчас проводит раскопки на месте самых громких убийств в Великобритании. Они надеются, что тело Кита Беннетта будет обнаружено, пишет Daily Mail.

Расселу Эдвардсу был всего 21 год, когда он впервые отправился на поиски жертв Иэна Брейди в 1987 году. Это стало занятием всей его жизни. Недавно сыщик-любитель сделал новое открытие, что побудило полицию снова начать поиски последнего не обнаруженного тела.

[ + – ] Иэн Брэйди и Майра Хиндли Фото: wikipedia

Эдвардс считает, что Брейди тщательно планировал место, где он будет хоронить своих жертв, потому что он хотел создать форму нацистской свастики. Одержимый нацизмом, Брейди собирал немецкие памятные вещи времен Второй мировой войны и неоднократно читал книгу Гитлера "Майн кампф".

По словам Эдвардса, Брейди намеренно расположил могилы так, чтобы они повторяли форму свастики. Он расположил тела девочек, 16-летней Полин Рид и 10-летней Лесли Энн Дауни по одну сторону, а тела мальчиков — 12-летних Джона Килбрайда и Кита Беннетта – с другой стороны.

[ + – ] Кит Беннетт Фото: wikipedia

Эти тела были расположены вдоль дороги, говорит Эдвардс, которая была частью нацистского символа. Благодаря этому предположению, Эдвардс и определил место, где нужно искать тело Кита Беннетта.

Новый химический анализ почвы, который провели специалисты, показал, что в указанном месте действительно могут находится человеческие кости.

Вместе с полицией Эдвардс начал раскопки и был обнаружен череп ребенка, которому предположительно было 12 лет, как и Киту Беннетту. Этот череп обнаружили недалеко от места захоронения других 3 жертв убийцы. Теперь поиски нацелены на поиски других останков ребенка.

[ + – ] Вместе с полицией Эдвардс начал раскопки и был обнаружен череп ребенка, которому предположительно было 12 лет, как и Киту Беннету. Этот череп обнаружили недалеко от места захоронения других 3 жертв убийцы. Теперь поиски нацелены на поиски других останков ребенка Фото: Daily Mail

Рядом с черепом также были обнаружены остатки ткани, которые могли быть частью одежды убитого ребенка. Сейчас образцы ткани и извлеченная из черепа ДНК отправлены на анализ. И если он подтвердит, что человеческие останки принадлежат Киту Беннету, то это будет означать, что еще одна загадка в давнем деле о серийных убийствах будет раскрыта.

Кит – это единственная жертва Брэйди и Хиндли, которую так и не нашли, потому что они унесли этот секрет с собой в могилу.

Несмотря на жестокое убийство пятерых детей, Иэна Брейди и Майру Хинди в 1966 году приговорили к пожизненному заключению. Женщина умерла в тюрьме в 60-летнем возрасте в 2002 году. Брэйди признали невменяемым и в 1985 году пперевели в специальную тюрьму для таких преступников, где он скончался в 2017 году.

Как уже писал Фокус, в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака, который держал в ужасе Сан-Франциско.