Тіла у вигляді свастики. Поліція знайшла тіло останньої жертви англійського маніяка минулого століття

Сищик-аматор переконаний, що вбивця Іан Брейді розміщував тіла жертв, аби створити нацистський символ. Саме це допомогло виявити місце поховання останньої не знайденої жертви маніяка-вбивці 60-х років минулого століття.

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Серія жорстоких вбивств, що сталися в Англії з 1963 по 1965 роки, досі не дає спокою громадськості. Тоді маніяк Іан Брейді та його напарниця Міра Гіндлі вбили п'ятеро дітей, яким було від 10 до 17 років. Ця гучна справа отримала назву "Вбивство на болотах", оскільки трьох жертв убивства виявили в болотистій місцевості. Досі вважалося, що тіло останньої не знайденої жертви, Кіта Беннета, є там же. Сищик-аматор Рассел Едвардс знову зайнявся пошуками жертв сумнозвісного англійського маніяка і зробив приголомшливе відкриття. Поліція зараз проводить розкопки на місці найгучніших убивств у Великій Британії. Вони сподіваються, що тіло Кіта Беннета знайдуть, пише Daily Mail.

Расселу Едвардсу був лише 21 рік, коли він уперше вирушив на пошуки жертв Іана Брейді у 1987 році. Це стало справою всього його життя. Нещодавно детектив-аматор зробив нове відкриття, що спонукало поліцію знову почати пошуки останнього не виявленого тіла.

[ + – ] Іан Брейді та Міра Гіндлі Фото: wikipedia

Едвардс вважає, що Брейді ретельно планував місце, де він ховатиме своїх жертв, тому що він хотів створити форму нацистської свастики. Одержимий нацизмом, Брейді збирав німецькі пам'ятні речі часів Другої світової війни та неодноразово читав книгу Гітлера "Майн кампф".

За словами Едвардса, Брейді навмисно розташував могили так, щоб вони повторювали форму свастики. Він розташував тіла дівчаток, 16-річної Полін Рід та 10-річної Леслі Енн Дауні з одного боку, а тіла хлопчиків — 12-річних Джона Кілбрайда та Кіта Беннета — з іншого боку.

[ + – ] Кіт Беннет Фото: wikipedia

Ці тіла розташували вздовж дороги, каже Едвардс, яка була частиною символу нацистів. Завдяки цьому припущенню Едвардс і визначив місце, де потрібно шукати тіло Кіта Беннета.

Новий хімічний аналіз ґрунту, який провели фахівці, показав, що у вказаному місці справді можуть перебувати людські кістки.

Разом з поліцією Едвардс почав розкопки і виявив череп дитини, якій, ймовірно, було 12 років, як і Кіту Беннету. Цей череп виявили неподалік місця поховання інших 3 жертв вбивці. Тепер пошуки націлені на пошуки інших останків дитини.

[ + – ] Разом з поліцією Едвардс почав розкопки і виявив череп дитини, якій, ймовірно, було 12 років, як і Кіту Беннету. Цей череп виявили неподалік місця поховання інших 3 жертв убивці. Тепер пошуки націлені на пошуки інших останків дитини Фото: Daily Mail

Поряд із черепом також виявлені залишки тканини, які могли бути частиною одягу вбитої дитини. Наразі зразки тканини та витягнута з черепа ДНК відправлені на аналіз. І якщо він підтвердить, що людські останки належать Кіту Беннету, то це означатиме, що ще одна загадка у давній справі про серійні вбивства буде розкрита.

Кіт — це єдина жертва Брейді та Гіндлі, яку так і не знайшли, бо вони забрали цей секрет із собою в могилу.

Попри жорстоке вбивство п'ятьох дітей, Іана Брейді та Міра Гіндлі у 1966 році засудили до довічного ув'язнення. Жінка померла у в'язниці у 60-річному віці 2002 року. Брейді визнали неосудним і у 1985 році перевели до спеціальної в'язниці для таких злочинців, де він помер у 2017 році.

Як уже писав Фокус, у США розкрили особу серійного вбивці Зодіаку, який тримав у жаху Сан-Франциско.