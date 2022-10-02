В Новой Зеландии кампания по борьбе с гепатитом вызвала негодование (фото)

Информационные ролики о гепатите С, в которых актеры показывают средний палец, были признаны слишком оскорбительными, чтобы их можно было демонстрировать.

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Министерство здравоохранения Новой Зеландии запустило информационную кампанию для того, чтобы предотвратить распространение гепатита С. Но один из видеороликов, в котором актеры показывают средний палец, что является оскорбительным жестом, вызвал негодование общественности. Теперь эта реклама запрещена, пишет The Guardian.

Еще в июле этого года в Новой Зеландии была запущена информационная кампания с целью повысить осведомленность общественности о гепатите С, который ежегодно уносит жизни примерно 200 жителей страны.

[ + – ] Министерство здравоохранения Новой Зеландии запустило информационную кампанию для того, чтобы предотвратить распространение гепатита С. Но один из видеороликов, в котором актеры показывают средний палец, что является оскорбительным жестом, вызвал негодование общественности Фото: The Guardian

В рамках кампании в эфире телеканалов и в YouTube разместили специальные видеоролики, а также были размещена реклама на биллбордах. На изображениях и в видео рекламе актеры показывают средний палец другому человеку. А в видеороликах после этого показывают, как актеру прокалывают средний палец для анализа крови, чтобы определить, есть ли у него вирус гепатита С.

Но в местное Управление по стандартам рекламы было подано обращение от одного из жителей Новой Зеландии, в котором он заявил, что этот жест является символом очень грубого выражения, а именно он визуализирует процесс, когда один человек посылает другого пойти в одно определенное не очень приятное место. Эта жалоба была удовлетворена.

Но в то же время комиссия, которая занималась рассмотрением этой жалобы, заявила, что те, кто смотрел рекламу, скорее всего, поняли, что существует такой тест с проколом пальца на определение наличия гепатита С. А этот оскорбительный жест, скорее всего, многие воспримут как указание для вируса отправиться в то самое неприятное место.

Также эксперты не согласились с мнением представителей системы здравоохранения Новой Зеландии, что улыбающиеся актеры могут смягчить негативный оттенок жеста со средним пальцем. В конечном итоге комиссия приняла решение, что эта реклама является нарушением стандартов для информационных роликов и изображений рекламного характера.

"Это очень прискорбное решение. Мы ни в коем случае не хотели никого обидеть. Жаль, что эксперты считают, что мы не достигли правильного баланса при подаче информации", — говорит Ник Чемберлен директор Службы общественного здравоохранения Новой Зеландии.

В результате, изображения были изменены, и теперь вместо среднего пальца актеры показывают два поднятых вверх два больших пальца.

Фото: The Guardian

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