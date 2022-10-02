У Новій Зеландії кампанія боротьби з гепатитом викликала обурення (фото)

Інформаційні ролики про гепатит С, у яких актори показують середній палець, визнані занадто образливими, щоб їх можна було демонструвати.

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Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії запустило інформаційну кампанію для того, щоб запобігти поширенню гепатиту С. Але один із відеороликів, у якому актори показують середній палець, що є образливим жестом, викликав обурення громадськості. Наразі ця реклама заборонена, пише The Guardian.

Ще в липні цього року в Новій Зеландії запустили інформаційну кампанію з метою підвищити обізнаність громадськості про гепатит С, який щороку забирає життя приблизно 200 жителів країни.

[ + – ] Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії запустило інформаційну кампанію для того, щоб запобігти поширенню гепатиту С. Але один із відеороликів, у якому актори показують середній палець, що є образливим жестом, викликав обурення громадськості Фото: The Guardian

У межах кампанії в ефірі телеканалів та YouTube розмістили спеціальні відеоролики, а також розмістили рекламу на білбордах. На зображеннях і відео рекламі актори показують середній палець іншій людині. А у відеороликах після цього показують, як актору проколюють середній палець для аналізу крові, щоб визначити, чи є у нього вірус гепатиту С.

Але в місцеве Управління стандартів реклами подали звернення від одного з мешканців Нової Зеландії, в якому він заявив, що цей жест є символом дуже грубого вираження, а саме він візуалізує процес, коли одна людина посилає іншу піти в одне певне не дуже приємне місце. Цю скаргу задоволили.

Але водночас комісія, яка займалася розглядом цієї скарги, заявила, що ті, хто дивився рекламу, швидше за все, зрозуміли, що існує такий тест із проколом пальця на визначення наявності гепатиту С. А цей образливий жест, найімовірніше, багато хто сприйме як вказівку для вірусу відправитися в те саме неприємне місце.

Також експерти не погодилися з думкою представників системи охорони здоров'я Нової Зеландії, що усміхнені актори можуть пом'якшити негативний відтінок жесту із середнім пальцем. Зрештою, комісія прийняла рішення, що ця реклама є порушенням стандартів для інформаційних роликів та зображень рекламного характеру.

"Це дуже прикро рішення. Ми в жодному разі не хотіли нікого образити. Шкода, що експерти вважають, що ми не досягли правильного балансу при подачі інформації", — говорить Нік Чемберлен директор Служби охорони здоров'я Нової Зеландії.

У результаті, зображення змінили, і тепер замість середнього пальця актори показують два підняті вгору два великі пальці.

Фото: The Guardian

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