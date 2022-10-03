Финский авиаперевозчик отказался везти пассажиров с паспортами РФ

Пятеро россиян не смогли улететь из аэропорта в Германии. Компания FinnAir не стала регистрировать их на рейс.

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Финский авиаперевозчик FinnAir отказался посадить в самолет граждан Российской Федерации. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Как стало известно, вчера пятеро граждан РФ не смогли вылететь своим рейсом из Дюссельдорфа. Трое россиян накануне купили билеты на сайте авиакомпании до Хельсинки, у двоих из них есть вид на жительство в Германии. Однако в аэропорту авиаперевозчик отказал в регистрации на самолет.

Также не смогла вылететь женщина с ребенком, летевшая с пересадкой в Тюмень.

Гражданам РФ сообщили, что по новым правилам компания не может перевозить россиян. Пассажиры вызвали полицию, однако сотрудники правоохранительных органов также отказались каким-либо образом помочь людям.

Как рассказал участник произошедшего, полиция якобы "поняла ситуацию", но отказалась что-то либо предпринимать.

"Так прямым текстом и сказали: "Мы понимаем, но для русских запрет", — пожаловался собеседник издания.

В колл-центре компании пассажирам с российскими паспортами сообщили, что могут вернуть деньги за билеты, но повлиять на сложившуюся ситуацию не могут.

Все пятеро россиян решили лететь с пересадкой в Турции.

Напомним, с 30 сентября правительство Финляндии ограничило пассажиропоток с РФ и запретило въезд российским туристам. Министр иностранных дел Пекка Хаависто отметил, что ограничения для россиян продлятся до особого распоряжения.

Ранее Фокус писал, что в Финляндии сбежавших от армии россиян стали селить к беженцам из Украины. Украинки призвали Министерство иностранных дел разобраться с проблемой.