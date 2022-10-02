Ходят "бородатые чеченцы": в Финляндии бежавших от армии россиян селят к беженцам из Украины
Спасающиеся от войны женщины с детьми из Мариуполя, Херсона, Изюма и других регионов, вынуждены жить с уклонистами из РФ. Украинки призывают Министерство иностранных дел разобраться с проблемой.
В Финляндии бегущих от мобилизации россиян селят в центры, где живут украинские беженцы. Такие случаи зафиксировали уже в нескольких финских городах, пишут в Facebook-сообществе "Українці у Фінляндії".
"Произошла неприятная ситуация, в наш центр заселили очень много мужчин – россиян. Большинство жителей (центра) – это женщины с детьми, которые убегали от войны из Мариуполя, Херсона, Изюма и других областей. Все в шоковом состоянии и не понимают, как объяснить детям и как дальше жить рядом с людьми, страна которых тебя убивает", — отметила украинка Наталья Литвинчук.
В лагерях украинских беженцев, как говорят живущие, ходят толпы "бородатых чеченцев" и других россиян. Украинки боятся за детей и личную безопасность.
Исходя из комментириев пользователей, русских подселяют в центры украинских беженцев в городах Халлико, Пори, Уусикаупунки, Турку и в населенных пунктах провинции Варсинайс-Суоми.
Российские граждане в будущем могут быть использованы Кремлем, чтобы применить военную агрессии против Финляндии, отметили пользователи в сообщениях.
"Странно расставлены приоритеты у правительства. Украинцам ставят в упрек, что нас много приехало, типа еды в церкви не хватает. Перестали даже давать гуманитарную продуктовую помощь. Звучит как упрек что мы своим приездом перегрузили медицинскую систему. Если начинаешь говорить о проблеме — говорят, что мы должны сидеть и не высовываться, мол радоваться тому, что снизошли до нас и впустили", — отметила Татьяна Олишевская.
По мнению женщины, финские власти относятся к россиянам положительно и за несколько дней впустили 66 тысяч человек.
"Специально для них открывают 17 приемных центров. Все это выглядит безумно и подрывает само понятие о беженцах", — пишет она.
Часть украинцев обратились в миграционную службу Финляндии. Также они призывают вмешаться в ситуацию Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Финляндии.
Реакция Общества украинцев в Финляндии
Общество украинцев в Финляндии написало правительству страны письмо, в котором призвало обеспечить безопасность беженцев из Украины. В организации говорят, что размещение мужчин, сбежавших из России, рядом с женщинами и детьми из Украины, представляет весомую угрозу психическому и физическому здоровью последних.
"Напоминаем, что граждане Украины были вынуждены покинуть дома из-за нападения российской армии и систематического уничтожения украинских городов и сел. Стоит помнить, что бежавшие из Украины были в основном женщины и дети, а бежавшие из России — в первую очередь мужчины, которые просто боялись возможной гибели в Украине", — обратило внимание общество.
Финляндия и весь мир видят последствия войны — это убийства, пытки и изнасилования мирных жителей во многих украинских городах — в Буче, Ирпене, Мариуполе и Изюме, заметили авторы письма.
"Российские власти публично заявили, что они ведут войну с Западом. Хочет ли правительство Финляндии рискнуть эскалацией аналогичного насилия в Финляндии?" — спросили в организации.
Отметим, что на момент публикации новости реакции МИД Украины и украинских дипломатов из посольства в Финляндии на эту проблему не было.
Последний пост посольства Украины в Финляндии с Facebook посвящен толоке в знак благодарности Финляндии за прием и помощь украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули дома.
Напомним, что Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну российских туристов. Запрет объяснили угрозой международным отношениям. Финляндия приняла это решение из-за "референдумов" на оккупированных территориях Украины и взрывах на газопроводе "Северный поток".
Известно, что только за 22 сентября в Финляндию приехали наземным транспортом более 6400 граждан страны-агрессора. Уклонистов от армии ловят военкомы, на границе с Финляндией даже создали специальный мобильный военкомат, раздающий россиянам повестки.
Финляндия и Швеция готовятся стать официальными членами НАТО в этом году. Дипломаты говорят, что событие произойдет до 25 декабря.