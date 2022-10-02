Ходять "бородаті чеченці": у Фінляндії росіян, що втекли від армії, селять до біженців з України

Жінки з дітьми з Маріуполя, Херсона, Ізюма та інших регіонів, що рятуються від війни, змушені жити з втікачами від призову до армії РФ. Українки закликають Міністерство закордонних справ розібратися із проблемою.

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У Фінляндії росіян, що тікають від мобілізації, селять у центри з українськими біженцями. Такі випадки зафіксували вже в кількох фінських містах, пишуть у Facebook-спільноті "Українці у Фінляндії".

"Відбулася неприємна ситуація, до нашого центру заселили дуже багато чоловіків — росіян. Більшість жителів (центру) — це жінки з дітьми, які тікали від війни з Маріуполя, Херсона, Ізюма та інших областей. Усі у шоковому стані і не розуміють, як пояснити дітям і як далі жити поруч із людьми, країна яких тебе вбиває", — зазначила українка Наталія Литвинчук.

У таборах українських біженців, як кажуть, ходять натовпи "бородатих чеченців" та інших росіян. Українки бояться за дітей та особисту безпеку.

Виходячи з коментарів користувачів, росіян підселяють до центрів українських біженців у містах Халліко, Порі, Уусікаупункі, Турку та в населених пунктах провінції Варсінайс-Суомі.

Російських громадян у майбутньому Кремль може використати для застосування військової агресії проти Фінляндії, зазначили користувачі у повідомленнях.

"Дивно розставлені пріоритети в уряду. Українцям дорікають, що нас багато приїхало, типу їжі в церкві не вистачає. Перестали навіть давати гуманітарну продуктову допомогу. Звучить як закид, що ми своїм приїздом перевантажили медичну систему. Якщо починаєш говорити про проблему — кажуть, що ми повинні сидіти і не висуватись, мовляв, радіти тому, що зійшли до нас і впустили", — зазначила Тетяна Олішевська.

На думку жінки, фінська влада ставиться до росіян позитивно і за кілька днів впустила 66 тисяч людей.

"Спеціально для них відкривають 17 прийомних центрів. Все це виглядає шалено і підриває саме поняття про біженців", — пише вона.

Частина українців звернулася до міграційної служби Фінляндії. Також вони закликають втрутитися у ситуацію Міністерство закордонних справ України та посольство України у Фінляндії.

Реакція Товариства українців у Фінляндії

Суспільство українців у Фінляндії написало уряду країни листа, в якому закликало забезпечити безпеку біженців з України. В організації кажуть, що розміщення чоловіків, які втекли з Росії, поруч із жінками та дітьми з України, становить вагому загрозу психічному та фізичному здоров'ю останніх.

"Нагадуємо, що громадяни України були змушені покинути будинки через напад російської армії та систематичного знищення українських міст і сіл. Варто пам'ятати, що ті, хто втік з України, були переважно жінки і діти, а ті, що втекли з Росії, — насамперед чоловіки, які просто боялися можливої загибелі в Україні", — звернуло увагу суспільство.

Фінляндія та весь світ бачать наслідки війни — це вбивства, тортури та зґвалтування мирних жителів у багатьох українських містах — у Бучі, Ірпені, Маріуполі та Ізюмі, зауважили автори листа.

"Російська влада публічно заявила, що вона веде війну із Заходом. Чи хоче уряд Фінляндії ризикнути ескалацією аналогічного насильства у Фінляндії?" — запитали в організації.

Зазначимо, що на момент публікації новини реакції МЗС України та українських дипломатів із посольства у Фінляндії на цю проблему не було.

Останній пост посольства України у Фінляндії з Facebook присвячений толоці на знак подяки Фінляндії за прийом та допомогу українцям, які через війну вимушено залишили вдома.

Нагадаємо, що Фінляндія з 30 вересня обмежила в'їзд до країни російських туристів. Заборону пояснили загрозою міжнародним відносинам. Фінляндія ухвалила це рішення через "референдуми" на окупованих територіях України та вибухи на газопроводі "Північний потік".

Відомо, що лише за 22 вересня до Фінляндії приїхало наземним транспортом понад 6400 громадян країни-агресора. Ухильників від армії ловлять військкоми, на кордоні з Фінляндією навіть створили спеціальний мобільний військкомат, який роздає росіянам повістки.

Фінляндія та Швеція готуються стати офіційними членами НАТО цього року. Дипломати кажуть, що подія відбудеться до 25 грудня.