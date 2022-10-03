В США оправдали моряка, обвинявшегося в поджоге военного корабля Bonhomme Richard (фото)
Во время пожара температура временами превышала 649 градусов по Цельсию. Некоторые части корабля превратились в расплавленный металл, который тек в другие отсеки.
На днях в США военный суд оправдал моряка, которого обвиняли в поджоге корабля USS Bonhomme Richard. 21-летний Райан Сойер Мейс разрыдался во время оглашения приговора на военно-морской базе Сан-Диего. Об этом сообщает The New York Post.
В интервью журналистам он сказал, что последние два года были самыми сложными для него, карьера морского офицера была разрушена, но сейчас он хочет начать все с начала.
Во время судебного разбирательства, которое длилось 12 дней, прокуратура не представила доказательств того, что моряк поджег судно. Защита Мейса указала на то, что ключевой свидетель моряк Кендзи Веласко менял свою показания.
Прокуратура утверждала, что Мэйс был расстроен из-за того, что не смог попасть в ряды "морских котиков", а когда его отправили работать на палубу в июле 2020 года, он из мести поджег картонные коробки в нижнем складском отсеке, когда судно зашло в порт Сан-Диего на ремонт, стоимость которого оценивалась в 250 млн долларов.
В своем отчете представители ВМС сделали вывод о том, что пожар можно было предотвратить, и что были упущения в подготовке, обслуживании оборудования, общем командовании и управлении.
Во время пожара в некоторых местах температура превышала 649 градусов по Цельсию, части корабля превратились в расплавленный металл, который тек в другие части корабля. В результате разбирательства были наказаны более 20 старших офицеров и матросов.
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