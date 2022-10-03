В США оправдали моряка, обвинявшегося в поджоге военного корабля Bonhomme Richard (фото)

Во время пожара температура временами превышала 649 градусов по Цельсию. Некоторые части корабля превратились в расплавленный металл, который тек в другие отсеки.

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На днях в США военный суд оправдал моряка, которого обвиняли в поджоге корабля USS Bonhomme Richard. 21-летний Райан Сойер Мейс разрыдался во время оглашения приговора на военно-морской базе Сан-Диего. Об этом сообщает The New York Post.

В интервью журналистам он сказал, что последние два года были самыми сложными для него, карьера морского офицера была разрушена, но сейчас он хочет начать все с начала.

Во время судебного разбирательства, которое длилось 12 дней, прокуратура не представила доказательств того, что моряк поджег судно. Защита Мейса указала на то, что ключевой свидетель моряк Кендзи Веласко менял свою показания.

[ + – ] Пожар на корабле USS Bonhomme Richard.

Прокуратура утверждала, что Мэйс был расстроен из-за того, что не смог попасть в ряды "морских котиков", а когда его отправили работать на палубу в июле 2020 года, он из мести поджег картонные коробки в нижнем складском отсеке, когда судно зашло в порт Сан-Диего на ремонт, стоимость которого оценивалась в 250 млн долларов.

[ + – ] 21-летний Райан Сойер Мейс

В своем отчете представители ВМС сделали вывод о том, что пожар можно было предотвратить, и что были упущения в подготовке, обслуживании оборудования, общем командовании и управлении.

Во время пожара в некоторых местах температура превышала 649 градусов по Цельсию, части корабля превратились в расплавленный металл, который тек в другие части корабля. В результате разбирательства были наказаны более 20 старших офицеров и матросов.

Напомним, что военные корабли РФ проявляют необычную активность в водах Ирландии.

Ранее Фокус сообщал, что в США нашли последнюю немецкую подлодку, затонувшую в Первую мировую войну. Прежде считалось, что субмарина U-111 затонула на слишком большой глубине, чтобы ее можно было обнаружить.