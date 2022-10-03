У США виправдали моряка, який звинувачувався у підпалі військового корабля Bonhomme Richard (фото)

Під час пожежі температура часом перевищувала 649 градусів за Цельсієм. Деякі частини корабля перетворилися на розплавлений метал, який тік на інші відсіки.

Related video

Днями у США військовий суд виправдав моряка, якого звинувачували у підпалі корабля USS Bonhomme Richard. 21-річний Раян Соєр Мейс розридався під час оголошення вироку на військово-морській базі Сан-Дієго. Про це повідомляє The New York Post.

В інтерв'ю журналістам він сказав, що останні два роки були найскладнішими для нього, кар'єра морського офіцера була зруйнована, але зараз хоче почати все з початку.

Під час судового розгляду, який тривав 12 днів, прокуратура не надала доказів того, що моряки підпалили судно. Захист Мейса вказав на те, що ключовий свідок моряків Кендзі Веласко змінював свої свідчення.

[ + – ] Пожежа на судні USS Bonhomme Richard

Прокуратура стверджувала, що Мейс був засмучений через те, що не зміг потрапити до лав "морських котиків", а коли його відправили працювати на палубу в липні 2020 року, він з помсти підпалив картонні коробки у нижньому складському відсіку, коли судно зайшло до порту Сан-Дієго на ремонт, вартість якого оцінювалася в 250 млн доларів.

[ + – ] 21-річний Райан Соєр Мейс

У своєму звіті представники ВМС зробили висновок про те, що пожежі можна було запобігти, і що були упущення у підготовці, обслуговуванні обладнання, загальному командуванні й управлінні.

Під час пожежі в деяких місцях температура перевищувала 649 градусів за Цельсієм, частини корабля перетворилися на розплавлений метал, який тік в інші частини корабля. Унаслідок розгляду було покарано понад 20 старших офіцерів і матросів.

Нагадаємо, що військові кораблі РФ проявляють незвичну активність у водах Ірландії.

Раніше Фокус повідомляв, що в США знайшли останній німецький підводний човен, який затонув у Першу світову війну. Насамперед вважалося, що субмарина U-111 затонула на дуже великій глибині, щоб її можна було помітити.