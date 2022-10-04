Взрывы на "Северных потоках" грозят "трещинами" в вопросе поддержки Украины, — NYT

По мнению социологов, многие европейцы напуганы и не желают жертвовать своим комфортом ради антироссийских санкций.

Related video

Диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" способны лишить лидеров европейских стран единства и решительности в поддержке Украины. По мнению профессора социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиаса Квента, среди европейцев назревает мнение, что они вынуждены жертвовать своим комфортом ради антироссийских санкций. Об этом социолог рассказал в интервью New York Times.

Квент отметил, что европейцы постепенно отходят от последствий пандемии коронавируса, но сразу же они столкнулись с энергетическим кризисом, пришедшим на фоне российско-украинской войны. По его мнению, многие люди напуганы последними событиями — одни опасаются лишь отключений электроэнергии, другие поговаривают об опасности ядерной войны.

"Война приблизилась, и люди чувствуют себя очень уязвимыми. Такая атака на трубопровод произошла здесь впервые. Мы видели подобное на Ближнем Востоке, но никогда не видели в Европе", — говорит социолог.

При этом возникает вопрос, останется ли в таких условиях желание европейского сообщества сохранять единство и стойкость в поддержке Украины, или это в этом единстве появятся "трещины".

"В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием ради боевых действий. Люди обвиняют санкции против России в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой", — отметил Квент.

Журналисты издания добавили, что результаты соцопросов, например, в Германии говорят о нарастающем беспокойстве и напряжении после того, как президент Путин заговорил о ядерном оружии. Но несмотря на это, трое из четырех респондентов сказали, что правительство страны должно и в дальнейшем поддерживать Украину, несмотря на рост цен на энергоносители.

Однако еще остается внушительный процент тех людей, которые требуют отменить антироссийские санкции и запустить "Северный поток — 2", при этом заявляя, что война в Украине их не касается.

"Они говорят, что защищают нашу свободу в Украине. Кто в это верит? Это не наша война. Мы всего лишь пешка в этом. Поговорите с кем-нибудь здесь. То, что мы чувствуем, — это неприкрытый страх", — цитируют журналисты слова протестующей из немецкого города Любмин.

Ранее сообщалось, что по мнению западных экспертов, президент РФ Владимир Путин может ответить, если станет известно о причастности США к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Его действия будут обусловлены тем, что взрывы в Балтийском море якобы лишили главу Кремля инструмента для манипуляций с помощью энергоносителей.