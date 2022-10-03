Если США причастны к взрывам на "Северных потоках", Россия может ответить, — National Review
Журналисты отмечают, что президент Путин, лишившись возможности манипулировать с помощью газового крана, может посчитать США полноправной воюющей стороной и начать атаковать инфраструктуру западных стран.
Западные эксперты ведут дискуссию относительно инцидентов на газопроводе "Северный поток -1" и "Северный поток — 2". Некоторые находят аргументы в пользу того, что США причастна к взрывам в Балтийском море и говорят о возможном ответе со стороны президента Путина. В частности американский обозреватели Джим Герати и Марк Райт в журнале National Review перечислили возможных виновников произошедшего на газопроводах.
Райт изложил доводы в пользу того, что Россия совершила саботаж и продемонстрировала угрозу западной энергетической инфраструктуре. По его мнению, этим жестом Путин мог еще дать понять российским элитам, что старая экономическая модель мертва и ушла в прошлое, и что окончание войны в Украине все равно не вернет нормальные отношения с Европой.
Райту возражает Джим Герати, который пишет, что Соединенные Штаты пытаются сохранить влияние Вашингтона на Берлин и окончательно похоронить надежды тех инвесторов, что вложили в "Северные потоки" огромные деньги. По его словам, представители европейских элит вероятно, все еще сохраняли надежду, что в течение года или двух война в Украине закончится, и политика континента начнет ползти к довоенному состоянию. Но теперь эти надежды пошли прахом.Важно
Кроме того Герати отмечает, что Россия использовала стратегию принудительной дипломатии, которая была построена на функционировании этих трубопроводов. И Путин мог включать и отключать краны в зависимости от ситуации, однако теперь у него такой опции нет.
При таких обстоятельствах Путин может начать относится к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и начать атаковать инфраструктуру западных стран, если выяснится что Вашингтон причастен к взрывам на газопроводах. А в самом Альянсе, полагают обозреватели, может произойти раскол, поскольку правительство Германии вынуждено будет реагировать, опасаясь внутренних брожений и недовольств со стороны общества.
Ранее сообщалось, что по мнению президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца аварии на российских трубопроводах "Северный поток" произошли в результате спланированной диверсии. При этом глава Белого дома подчеркнул, что российский президент Владимир Путин целенаправленно врет о причине аварий на трубопроводах "Северные потоки".
В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября упомянула слова Байдена, сказанные им на пресс-конференции, где американский президент пообещал покончить с "Северными потоками". Она заявила, что Байден "должен нести ответственность за свои слова".