Якщо США причетні до вибухів на Північних потоках, Росія може відповісти, — National Review

Журналісти зазначають, що президент Путін, втративши можливість маніпулювати за допомогою газового крана, може вважати США повноправною стороною, що воює, і почати атакувати інфраструктуру західних країн.

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Західні експерти ведуть дискусію щодо інцидентів на газопроводі "Північний потік -1" та "Північний потік — 2". Деякі знаходять аргументи на користь того, що США причетні до вибухів у Балтійському морі і говорять про можливу відповідь президента Путіна. Зокрема американські оглядачі Джим Гераті та Марк Райт у журналі National Review перерахували можливих винуватців події на газопроводах.

Райт виклав докази на користь того, що Росія зробила саботаж та продемонструвала загрозу західній енергетичній інфраструктурі. На його думку, цим жестом Путін міг ще дати зрозуміти російським елітам, що стара економічна модель мертва і пішла у минуле, і що закінчення війни в Україні все одно не поверне нормальних відносин з Європою.

Райту заперечує Джим Гераті, який пише, що Сполучені Штати намагаються зберегти вплив Вашингтона на Берлін та остаточно поховати надії тих інвесторів, що вклали у "Північні потоки" величезні гроші. За його словами, представники європейських еліт, ймовірно, все ще зберігали надію, що протягом року чи двох війна в Україні закінчиться, і політика континенту почне повзти до довоєнного стану. Але тепер ці надії знищені.

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Крім того, Гераті зазначає, що Росія використала стратегію примусової дипломатії, яка побудована на функціонуванні цих трубопроводів. І Путін міг включати та відключати крани залежно від ситуації, проте тепер у нього такої опції немає.

За таких обставин Путін може почати ставитися до Сполучених Штатів як до повноправної сторони, що воює, і почати атакувати інфраструктуру західних країн, якщо з'ясується, що Вашингтон причетний до вибухів на газопроводах. А в самому Альянсі, вважають оглядачі, може статися розкол, оскільки уряд Німеччини змушений буде реагувати, побоюючись внутрішніх заворушень та невдоволень з боку суспільства.

Раніше повідомлялося, що на думку президента США Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца аварії на російських трубопроводах "Північний потік" сталися внаслідок спланованої диверсії. При цьому глава Білого дому наголосив, що російський президент Володимир Путін цілеспрямовано бреше про причину аварій на трубопроводах "Північні потоки".

Зі свого боку представниця МЗС РФ Марія Захарова 29 вересня згадала слова Байдена, сказані ним на пресконференції, де американський президент пообіцяв покінчити з "Північними потоками". Вона заявила, що Байден "має нести відповідальність за свої слова".